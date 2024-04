Tras traición en 'Tierra', productora de Telemundo afirma que integrante abandona 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se afirmara que hubo una traición en el cuarto Tierra, las cosas definitivamente cambiar dentro del reality show, o al menos así lo ha confirmado la productora de Telemundo a cargo de esta cuarta temporada, debido a que a través de las redes sociales acaba de afirmar que un integrante ha decidido que no desea seguir adentro y abandonará La Casa de los Famosos.

Como se sabe, el pasado domingo 7 de abril, el famoso y reconocido cantante, Lupillo Rivera, dejó en claro que el cuarto más fuerte de la casa, que había estado arrasando en las nominaciones y se habían mantenido unidos, había llegado a su final, se terminó de romper y los acusó de haberlo traicionado, especialmente Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, después de que tuvieran una cena romántica.

Y aunque todos quisieron calmar las aguas el pasado lunes 8 de abril, parece ser que no se logró y alguien va a salir por decisión propia este martes 9 de abril, según informó a través de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de La Jefa: "Habitantes de X. ¡Les tengo una noticia de última hora! Hoy uno de los habitantes sale de La Casa, ¿Quién será y cuáles serán los motivos? Esta noche durante el show en vivo te revelamos los detalles solo por Telemundo #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4".

Ante este hecho, los internautas no dudaron en afirmar que solo hay dos probabilidades, la primera es que Lupillo decidiera salirse por este drama y la segunda, a la cual le dan más probabilidades, es que 'La Divaza' finalmente optó por no resistir más: "No creo que sea Lupillo porque esa noticia la dieron desde ayer en la gala, dijeron que había algo importante que tenían que decirnos hoy", "Cancelen ya la temporada y que se vayan todas a sus casas" y "Creo que por eso Divaza andaba muy feliz porque ya le habían dado salida".

Pero, hasta el momento nadie ha dicho nada, y por su parte, La Jefa solo ha declarado que esta salida no cambia nada y las cosas siguen igual: "Habitantes de X. Aunque todo parece estar patas arriba en La Casa, hoy se elige un nuevo líder. No hay mejor momento para subir a la suite, estar fuera de las nominaciones y tener el poder de salvación. Sigue el show en vivo a las 7PM por Telemundo #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4".

Fuente: Tribuna del Yaqui