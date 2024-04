Tras veto de Televisa y salir de prisión, conductora deja TV Azteca entre gritos e insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su veto de Televisa y finalmente salir libre de prisión tras apelaciones en caso de fraude, la reconocida y polémica conductora de TV, Laura Bozzo, de nueva cuenta está dando de que hablar y causando gran revuelo, pues supuestamente habría dejado TV Azteca muy molesta con compañeros y altos mandos por supuestas faltas de respetos, por lo que salió ente gritos e insultos.

Como se sabe, Bozzo fue vetada de la empresa San Ángel en el 2021, después de que esta fuera declarada prófuga de la justicia oficialmente por una deuda de más de 13 millones de dólares a Hacienda, y aun cuando poco después confirmó que estaba libre de todo cargo, dicha televisora no la recontrató, por lo que la peruana ha estado en varios proyectos diferentes, como lo es actualmente su participación en MasterChef Celebrity.

Fue precisamente el pasado domingo 17 de marzo arrancaron las grabaciones de dicho reality de cocina, en el cual aparentemente las cosas están que se cae, pues según una fuente de TV Notas, la exconductora de Laura En América explotó y salió: "Hay una participante que no soportó la presión y los comentarios, tanto de sus compañeros, como de los jueces. Me estoy refiriendo a Laura Bozzo. Era algo que se veía venir desde hace tiempo, pero no creí que la señora fuera tan difícil".

Ante esto, explicó lo sucedido: "Todos sabemos que tiene su carácter. Siempre se ha caracterizado por ser polémica y esta vez no fue la excepción. Puso en aprietos al talento y a todo el staff. Se vio acorralada con uno de sus platillos y al verse expuesta como la posible expulsada, tiró el mandil y abandonó la competencia. Esto que les cuento pasará dentro de varios programas, porque las grabaciones van adelantadas".

De igual forma la fuente declaró que la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy no conformé con dejar todo tirado, también lo hizo insultando a todos: "Laura es muy complicada. Al ver que estaba rodeada de verdaderos expertos en la cocina, decidió retirarse. Pero no lo hizo pacíficamente, sino entre gritos, molestias, altanerías y pretextos. Levantó la mano y salió del foro. Ella no estaba dispuesta a ser expulsada por la mala ejecución de su platillo. Antes muerta que sencilla".

Finalmente, la fuente declaró que los altos mandos de la televisora han tratado de convencerla para regresar, pero que esta no da su brazo a torcer por el momento, por lo que no sabe si estará presenté o no: "No sé qué pase. Están tratando de convencerla de que regrese, pero no sabemos si lo logren. Espero que reflexione y entienda que el mundo no gira a su alrededor. Le falta un baño de humildad. Veremos si continuará o no".

