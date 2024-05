Asistente de Silvia Pinal filtra inesperada noticia del testamento de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se topara con la prensa en evento en honor a la querida actriz, Silvia Pinal, su reconocida asistente y gran amiga, Efigenia Ramos, brindó una entrevista muy reveladora que sorprendió a más de uno, debido a que filtró una inesperada noticia con respecto al tan polémico testamento de la actriz de Televisa, confesando de una vez por todas si es verdad o no que está incluida como una beneficiaria.

Hace un par de días que la denominada 'Diva del Cine' recibió un homenaje en el teatro Rafael Solana de la Ciudad de México para conmemorar los 75 años de trayectoria artística, y por supuesto que la prensa no podía faltar para capturar el momento en el que incluso la actriz de más de 90 años toma el premio y brinda unas palabras de agradecimiento, además de entrevistar a su asistente personal y gran amiga durante los últimos 35 años.

Con motivo del festejo, Efigenia confesó el profundo cariño que siente por la productora y narradora de Mujer, Casos de la Vida, destacando que el día en que lamentablemente la señora Pinal pierda la vida, será para ella un golpe muy duro del que no sabe como es que se va a reponer, pues a estas alturas de su vida está muy acostumbrada a su presencia: "Yo la quiero mucho. No sé (qué haría) el día que ya no esté con nosotros, qué va a pasar. Lo único que les puedo decir es que yo me alejo de todo esto porque yo no podría estar ya sin ella".

Silvia Pinal. Internet

Es tanto su cariño para la madre de Alejandra Guzmán, que Ramos declaró que rechazó a su hijo cuando le pidió pasar el Día de la Madre juntos, pues quiere pasar la mayor cantidad de tiempo con ella: "Me decía mi hijo 'quiero festejar el 10 de mayo contigo'. Le dije 'no, no cuentes conmigo. Yo me la paso con mi jefa, como cada año', agregando que verla feliz es lo que más desea en esta vida, que no piensa dejarla sola y menos ahora: "Estamos con ella. Mientras ella sea feliz, todos somos felices. Yo creo que hasta ustedes la ven feliz y son felices"

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre que cree de los rumores de que solo está con la actriz de melodramas como Soy Tu Dueña por su dinero, Ramos dejó en claro que su cariño es 100 por ciento genuino y no hay interés económico, incluso expresó que ella no forma parte de su testamento, exponiendo que sabe más de este documento, que para todos es un misterio que desde hace mucho se dice es tema de discusión entre los hijos de Silvia.

Son muchos años (que yo he estado con ella). Yo nunca podría hacer algo que no sea (correcto) porque no valdría la pena tanto que hemos estado con ella. Lo único que les puedo decir es que yo no estoy en el testamento para nada", concluyó Efigenia.

Fuente: Tribuna del Yaqui