Conductora de 'Hoy' rompe el silencio y revela graves secuelas tras explotarle un implante

Ciudad de México. - Dania Méndez causó un terrible impacto en sus seguidores a mediados de agosto de 2023, al sufrir un accidente con un implante de sus senos, esto mientras hacia una prueba para el reality show llamado Los 50. Ya pasaron nueve meses desde aquel suceso en donde su salud estuvo delicada, y aunque afortunadamente en ese momento los especialistas trabajaron para sacarla del peligro, ahora la mexicana narra cómo ha sido su proceso de recuperación.

Estoy super bien, ya no hay bubi abierta, ya no hay nada, solamente una pequeña cicatriz que con el tiempo se va a borrar, creo que sería hacerme la reconstrucción pero la verdad es que no quiero, quiero mantenerme así porque estoy trabajando y me quitaría tiempo, es solo por eso, por tiempo y por estética”, subrayó en una entrevista que tuvo con TVyNovelas.

Dania Méndez revela cómo está su salud. Foto: Internet

Pero eso no fue todo, pues también añadió que se sentía bien y que se encontraba bien de salud, además de que una cicatriz no la hacía ni más ni menos mujer. “Pero realmente me siento bien, estoy bien de salud gracias a Dios y una cicatriz no me hace ni más ni menos mujer, estoy trabajando y lo primero es lo primero, ya después lo físico”, indicó.

La famosa también habló acerca de las operaciones estéticas y pidió que siempre que se vayan a realizar algo así, vayan con profesionales de calidad, y de esta manera los problemas de salud disminuirán bastante. “Nunca me arrepiento, porque la verdad siempre trato de ir con los mejores doctores, creo que las mujeres que se arrepienten son por alguna complicación o su doctor no era el mejor, siempre hay que buscar a los mejores para que no pasen esas cosas".

Luego de este mal trago, la modelo está más concentrada que nunca en su presente y en seguir avanzando en su carrera profesional, además reconoce la importancia de priorizar lo que ella quiere y de no dejar de lado sus metas tanto personales como profesionales.

Por otra parte, hace unos días durante una entrevista, Dania reveló que un exnovio le fue infiel y que se dio cuenta gracias a sus constantes salidas. “Fue muy polémico y todo cuando me fue infiel. Se hizo mediático. Esa es la única (que sé). Fingía que estaba jugando playstation con su amigo, cuando realmente se estaba comiendo a la otra". Asimismo, comentó que se dio cuenta de ciertas actitudes extrañas que estaba teniendo el sujeto, pues se comenzaba a arreglar más hasta para ir al gimnasio.

