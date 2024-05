Daniela Parra teme por su vida: Responsabiliza a Sergio Mayer de su muerte por fuerte razón

Ciudad de México.- La estrella naciente y con gran potencial de éxito según el público, Daniela Parra, acaba de hacer confesiones inéditas sobre el proceso legal que enfrenta su padre, el exactor de novelas, Héctor Parra, como el hecho de que teme por su vida, destacando que tiene una fuerte razón para dudar de que esté 100 por ciento a salvo y responsabiliza a Sergio Mayer, actor y funcionario público que llevo el caso al inicio, si es que muere o le pasa algo malo.

Para nadie es un secreto que en el 2021, Parra fue encarcelado bajo los cargos de corrupción de menores y abuso sexual hacía su propia hija, Alexa Parra Hoffman, por los cuales ahora cumple una sentencia de casi 14 años y deberá dar una reparación del daño de casi 200 mil pesos a su víctima. Desde ese momento hasta la actualidad, ha sido Daniela la hija que lo ha apoyado en todo este proceso, afirmando que es inocente y lo están incriminando.

Pero, lo que nadie sabía es que desgraciadamente el camino de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy no ha sido fácil, y no solo por todo el proceso legal, sino por el hecho de que su vida ha estado en riesgo, pues los primeros meses que su padre estuvo en prisión camionetas y autos merodeaban su casa, por lo que tuvo que instalar cámaras: "Al principio sí (tuvo miedo por su vida) porque estaban muy agresivos conmigo, había camionetas dando vueltas por mi casa. Tuvimos que poner cámaras. A mi papá le dio más miedo que a mí".

Ante este hecho, quiso dejar en claro que en cualquier momento que llegue a pasarle algo malo, ya sea daño físico o incluso circunstancias fatales, los principales sospechosos son Sergio, Ginny Hoffman y Paulina Garriga, siendo las dos mujeres exparejas de Parra: "Estoy consciente que si algo me pasa son ellos. Responsabilizo a Ginny, a Paulina Garriga y a Sergio Mayer", recalcando que desde el primer día se han empeñado en querer hacer que crea que fue violentada sexualmente por el histrión, además de soltar comentarios despectivos en su contra.

Mi papá fue a la Fiscalía para ampararse, pero le dijeron que no porque no tenía nada en su contra. Pasa una semana, prendemos la tele y me entero por Sergio Mayer que está detenido. Hablé con él y él siguió con que yo también había sido abusada", expresó.