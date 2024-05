¿Embarazada de Clovis? Cristina Porta revela si tendrá un hijo de exintegrante de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica presentadora española, Cristina Porta, finalmente ha decidido romper el silencio ante todos los rumores que la rodearon, por lo que sincera ha revelado si tendrá un hijo, o si no es así, con uno de los exintegrantes de La Casa de los Famosos, como tanto se afirmó a través de las redes sociales durante su participación en esta, ¿acaso sí está embarazada de Clovis Nienow?

Si hubo alguien que dio de que hablar dentro del reality show de Telemundo, fue la presentadora española, y no solo por sus intensas peleas con Alfredo Adame, su separación de todos los equipos a los que quiso pertenecer y su tan usual manera de "dar palo", forma de señalar que ganó por sus argumentos en los posicionamientos, sino que también por el hecho de que se dice que estaría en la dulce espera, y que este embarazo sería producto de un desliz dentro del mencionado programa.

Incluso en una ocasión Maripily Rivera al hablar con Aleska Génesis de la nada dice que no entiende porque Cristiana hace tanto cardio cuando está "preñada", refiriéndose a un embarazo, sin embargo, no se escucha más pues censuraron el momento. Sin embargo, esto no frenó a fans, que comenzaron a compartir teorías de lo que pudo haber pasado, quién sería el padre, descartando a Clovis pues ni siquiera se besaron, pasando a señalar que podría ser de Robbie Mora, uno de los integrantes de 'Fuego', pues en varias ocasiones han compartido un video en el que ellos durmieron juntos antes de que todo explotara y se volvieran sus enemigos.

Pero ahora, después de tantos dimes y diretes, Porta tras su eliminación de dicho reality, se presentó ante las cámaras de Hoy Día la mañana de este miércoles 1 de mayo, hablando sobre su participación, como que ella siempre fue frontal y no es que buscara el conflicto, sino que siempre fue directa y no se andaba con rodeos y aclaraba todo. Con respecto al amor, afirmó que jamás hubo una atracción por alguno de sus colegas, ni siquiera por Clovis, sino que a ella como a muchos, les gusta sentirse querida y tener esa cercanía de alguien, de un amigo, pero que no fue por un romance.

Finalmente, sobre su embarazo declaró que jamás pensó que iba a ser tema de controversia en X, antes conocido como Twitter, y creyó que solo le tirarían hate por sus confrontaciones, pero en vista de que pasó lo inimaginable dejó en claro que: "No, no estoy embarazada, si he explicado que por tanto estrés por primera vez en mi vida que soy regular, se me ha ido el periodo durante tres meses". De igual forma señaló que los médicos que tenían a la mano en el programa le explicaron que es normal en situaciones de estrés, en especial a los niveles que ella manejaba y que desarrolló una colitis nerviosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui