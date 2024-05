Enrique Guzmán exhibiría el mal estado mental de Silvia Pinal; revela que no lo reconocería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y polémico cantante del rock and roll, Enrique Guzmán, acaba de presentarse ante las cámaras de Sale el Sol y otros medios de comunicación para hablar de su reciente encuentro con la querida actriz y también política mexicana, Silvia Pinal, dejando a más de uno sorprendido con sus confesiones, como el hecho de que exhibiría su mal estado mental al revelar que al verlo no lo habría reconocido inicialmente.

Fue la tarde del pasado martes 30 de abril cuando Guzmán se presentó en una rueda de prensa para hablar de la próxima presentación de La Caravana del Rock and Roll, en donde evidentemente las preguntas personales no faltaron y uno de los principales temas fue su reencuentro con la estrella de Televisa el mes pasado, abril, en la boda de su nieta Giordana Guzmán, hija de Luis Enrique Guzmán.

El actor de filmes como Acompáñame declaró que Pinal estaba muy sana, incluso bromeó con este tema al señalar que era máas factible que su murieran primero todos los que estaban presentes en la entrevista que ella, riendo ante su propia broma, que para muchos ha sido así desde hace tiempo: "Esa señora (Silvia Pinal) tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que ella se muera, porque está muy bien".

Enrique y Silvia hace 50 años. Internet

Pero, aunque parecía que lo dijo en broma, alertó al señalar que la madre de Alejandra Guzmán en realidad al verlo no lo reconoció y hasta le dijo que se parecía a Enrique, su exesposo: "Me acerqué a saludarla con mi señora y me dijo, 'te pareces a Enrique Guzmán', le dije, 'pues sí', entonces me preguntó, '¿por qué no habías venido por aquí?' y le respondí 'porque la última vez me corriste'". Cabe mencionar que desde hace años se afirma que Silvia padece de un tipo de demencia y perdería la memoria cada vez más.

Con respecto al tan mencionado testamento de la denominada 'Diva del Cine', el intérprete de temas como Popotitos, destacó que dudaba estar en dicho documento, pero que la realidad es que desconoce completamente si le dejará algo o si de plano lo dejó excluido de sus bienes: "Primero habría que ver cuánto tiene y en segundo lugar, no lo sabemos... pero estoy muy feliz de haberme acercado a la familia Pinal".

Finalmente, cuando se tocó el tema de Luis Enrique y Mayela Laguna, por su palea ante la paternidad de Apolo Guzmán Laguna, este afirmó que estaba apoyando a su hija, pero que no se metía en ese tema y solo estaba viendo desde fuera, como mero espectador: "Eso está en un juzgado, la señora dice una cosa y él otra, yo estoy afuera viendo que pasa... donde (Luis Enrique) está es feliz, lo que pasa es que no le dejan ver el niño".

Fuente: Tribuna del Yaqui