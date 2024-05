Eugenio Derbez lanza duro comentario sobre su enemistad con Victoria Ruffo tras boda falsa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso productor y también comediante, Eugenio Derbez, una vez más hizo de las suyas en una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, debido a que al hablar sobre su próximo reencuentro con la reconocida y querida actriz, Victoria Ruffo, entre bromas lanzó un duro comentario, haciendo alusión a su tan sonada enemistad con la actriz de Televisa, después de vivir todo el drama de esa supuesta boda falsa.

Aunque por muchos años Ruffo vivió enamorada de Derbez y era su adoración, el desamor tocó a su puerta y lamentablemente terminaron en unos terribles términos, incluso la reconocida actriz de novelas como La Madrastra por años le impidió que vieran al único hijo que tuvieron en común. Pero, además del tema de la custodia y paternidad, su supuesta boda falsa a dado de que hablar, ya que Ruffo en una ocasión afirmó que el enlace matrimonial aparentemente no es válido pues quién los casó no sería uno verdadero.

Ahora, todo parece indicar que tras más de tres décadas separados y sin verse frente a frente, pronto las cosas van a cambiar gracias a José Eduardo Derbez, pues debido a que pronto se convertirá en padre, los dos actores van a reencontrarse para recibir a su nieta, a lo que este con su humor un tanto oscuro declaró que sería un momento terrorífico: "Ese es un fenómeno paranormal, ese será una experiencia paranormal. Pues sí, nos va a tener que juntarnos, vernos. Ni modo que no".

Victoria y Eugenio. Internet

Ante este hecho, el actor de La Familia P.Luche decidió cambiar de tema y los reporteros le cuestionaron sobre el que pensaba sobre el que Salma Hayek compartiera el escenario con Madonna en su gira de conciertos por la Ciudad de México, a lo que respondió: "Sí, supe que estuvo Salma hace poquito. Me dio mucho gusto. Vengo llegando hace poquito a México, entonces no me tocó, pero me hubiera encantado estar con Madonna. Soy súper fan y mi mujer más, pero pues no me tocó".

Finalmente, volvieron sobre los eventos paranormales que mencionó, y le preguntaron si en algún momento ha vivido algo así, el actor de Coda declaró que sí, con su madre, Doña Silvia Derbez, señalando que solamente ha sentido su presencia a veces: "O sea, sé que está, porque he tenido las señales claras, pero nunca me ha tocado eso, de que un día iba yo caminando y sentí que me tocó el hombro, desgraciadamente no".

A mí me encantan las experiencias paranormales y creo en ovnis, extraterrestres, de cosas paranormales y nunca se me ha presentado y me muero de que me pase algo así. Pero soy como muy aterrizado, cada vez que oigo un ruido digo 'ha de ser esto, ha de ser lo otro'. Mi mujer es al revés, ella todo cree que es algo paranormal", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui