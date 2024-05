Examante de Andrea Legarreta se une a 'Hoy' y coquetea con Galilea Montijo EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien trabajó durante 10 años en Televisa y se presume tuvo un amorío con Andrea Legarreta, dejó en shock al público de esta televisora debido a que la mañana de este miércoles 1 de mayo apareció como invitado especial en el programa Hoy. Se trata del controversial Cristián de la Fuente, quien hace poco estuvo involucrado en otro escándalo de infidelidad que provocó su divorcio luego de 20 años casado.

El galán chileno llegó a la empresa de San Ángel en el año 2008 realizando el primer melodrama que fue Fuego en la sangre y posteriormente hizo otras novelas como Corazón salvaje, Amor bravío y Sueño de amor. No obstante, su última novela fue desde el año 2017 cuando protagonizó En tierras salvajes, pues después solo trabajó en Televisa como conductor del reality Reto 4 elementos (2018) y luego emigró a Telemundo.

Años atrás, surgió un rumor muy fuerte de que Cristián y la exesposa de Erik Rubín sostuvieron un romance cuando ambos estaban casados. De hecho, en 2023 los conductores del programa Chisme no Like recordaron la supuesta 'aventura' de los artistas señalando: "Lo de Cristian de la Fuente es muy fuerte. Se dijo que en la Torre Pedregal había un departamento donde, aparentemente, podían tener sus encuentros. Ahora, Andrea Legarreta es una persona de armas tomar".

Se especuló que Andy y Cristián eran amantes

Andrea Legarreta, celosa de Galilea Montijo

Durante la mañana de este miércoles 1 de mayo, la tensión estalló en el foro de Hoy pues Andrea y Cristián se reencontraron luego de que la producción invitara al chileno para que hable de su próximo proyecto siendo parte de la nueva temporada de Perfume de Gardenia. Además, el actor fungió como conductor invitado y acompañó al elenco a lo largo de varias secciones, como cuando hablan de los chismes de la farándula.

En una de las pláticas que tuvieron, De la Fuente le reclamó a Galilea porque no le dio 'Like' a una de sus recientes publicaciones y puso: "Mañana es jueves, mañana me toca psicóloga. Voy a hablar con mi psicóloga del problema, mi terapia se va a llamar el like de Gali. Yo le doy like a todas sus fotos viajando por el mundo, además, estás más guapa cada día, la verdad", dijo el galán de novelas para elogiar a Montijo.

A lo que la tapatía inmediatamente respondió: "¿Me quieres decir algo? Estoy divorciada", dijo con mirada seductora. Legarreta aprovechó esta controversia para hablar del supuesto romance que tuvo con Cristián y reclamó: "¿Ahora también la Gali? Se supone que somos tú y yo, ahora va a ser Gali". Después, los tres continuaron con la broma y propusieron sostener un amorío juntos, por lo que las risas no faltaron en el foro.

Fuente: Tribuna