Fue secuestrada y brutalmente golpeada: Actriz de Televisa aparece en 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Tratando de mantenerse fuerte y salir adelante, la famosa actriz de novelas, Laura Vignatti, a meses de haber denunciado su secuestro y hablar de cómo fue brutalmente golpeada, hasta casi la muerte, por una desconocida expareja, acaba de reaparecer en el programa Hoy para narrar este infierno y revelar una muy dura noticia sobre la situación que enfrenta tras todo lo vivido, que tiene a la estrella de Televisa tomando terapia.

¿Alguna vez te haz imaginado vivir pensando que no podrás salir de la violencia de tu pareja o de un ser amado?, esto es lo que le pasó a Laura, pues a finales del 2022 conoció a un hombre que sin saberlo se volvería en lo peor que le pudiera pasar. Esto pues desgraciadamente resultó ser tóxico y violento, tanto que comenzó a restringirle la comunicación con el mundo exterior y la golpeada haciéndola creer que era por su bien.

La actriz de melodramas como Mi Marido Tiene Familia, en los últimos meses reconoció que su ahora expareja, de la que no ha dicho nombre, en el lapso que salieron estuvo a punto de matarla a golpes, recordando que a en ocasiones pasaban días enteros sin dejarla salir, teniéndola secuestrada en su propio hogar, que él era quién respondía sus mensajes y que la golpeaba tan fuerte que incluso en una ocasión se ahogaba con su propia sangre.

Estos detalles tan perturbadores sin duda han generado toda una conmoción en la empresa San Ángel y todo aquel que la ha escuchado, y para demostrar que se puede salir de esta terrible situación, acaba de brindar una entrevista en la que relató su infierno: "A mitad de octubre inicié una relación con él, a inició si había, hubo unos focos a los cuales yo por A o por B no... los dejaba pasar. Me es..., me fracturó la nariz, muchas otras cosas".

Ante este hecho, la expareja de Juan Osorio mencionó que él logró llegar a manipularla infundiendo el miedo en que sabía todo lo que hacía y no le podía mentir, que no podía escapar de él y hasta hacerle creer que todo era por su bien, para que no cometiera errores o se viera mal: "Estuve una semana en cama, sin poder moverme y después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos, intenta hacerme ver que era por mi bien".

Desgraciadamente también le costó su participación en Mi Secreto, pues además de los golpes, el prohibirle la salida de su hogar, también se apoderó de su celular: "Una vez de las veces que me golpeó, me golpeó tan fuerte, estaba yo toda marcada, y tuve que decir que no podía ir, incluso él ya contestaba mis mensajes", incluso recordó que le contestó a alguien que no estaba bien y no regresaría a la producción.

Finalmente, señaló que no sabe aún como es que sigue con vida y como logró salir de ese infierno, pero que lo logró y estaba asesorándose legalmente para continuar con su demanda, además de que va con una psicóloga, sin embargo, dio la lamentable noticia de que su agresor aún no comparece ante las autoridades y sigue libre pese a la demanda, aunque afortunadamente tiene una orden de restricción.

