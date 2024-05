"Hablé con Dios": Dulce hace impactante confesión en 'VLA' tras perder riñón por el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Dulce, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría sobre las afectaciones que ha tenido a raíz del cáncer que le fue detectado hace varias semanas, por lo que en su conversación con los reporteros le hizo una impactante confesión de su tiempo hospitalizada, después de perder el riñón, destacando que habló con Dios.

Como se sabe, hace un par de semanas que en Ventaneando confirmaron que lamentablemente se le encontró un tumor a la cantante antes mencionada en uno de sus riñones, que era producto del cáncer, por lo cual lamentablemente los doctores tomaron la decisión de extirparle el órgano completo, destacando que la cirugía salió como se esperaba, pero que era una simple medida para evitar complicaciones en el futuro.

Ahora, fue Dulce la que a través del matutino de TV Azteca que habló de la situación, declarando que el tumor que tenía era inmenso, como si fuera un bebé, ya que hasta comprimía un pulmón: "No fue cualquier cosa, fue una operación fuerte. Tuve la mala suerte de tener un tumor maligno en el riñón, y perdí mi riñón. El doctor me dijo que me estaba presionando un pulmón. Era un tumor grande, prácticamente tenía ahí dentro un bebé, pesaba dos kilos".

Ante este hecho recordó que tuvo que estar internada alrededor de dos semanas y actualmente se encuentra en su cama reposando por las indicaciones de los médicos, pero aseguró que se siente mejor y no deberá de ser sometida a quimioterapias, pero sí a constantes estudios: "Me siento bien, no tengo que hacer ninguna quimioterapia ni mucho menos. Solo tengo que chequearme cada dos o tres meses y hacerme estudios preventivos".

Finalmente, la intérprete de temas como Dama de Hierro, destacó que sí llegó a pensar que podría morir, por lo cual habló con Dios en esos momentos y destacó que le dijo que estaba lista para ir al cielo con él si eso era lo que le tenía deparado: "Claro, ante la posibilidad de la muerte, cualquier valiente se dobla. Pues sí, hablé con Dios, le dije 'Señor, yo no estoy preparada. O sea, estoy lista y no me gustaría darle un susto o sufrimiento así a mi familia'".

