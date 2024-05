Luto en Televisa: Fallece Paco Villa, comentarista de TUDN, por esta "agresiva" enfermedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Lamentablemente Televisa se ha tenido que vestir de un triste luto por la irreparable pérdida de uno de los suyos, el comentarista de TUDN USA y conductor de programas deportivos, Paco Villa, del cual se anunció su fallecimiento este 1 de mayo, señalando que la causa fue una "agresiva" enfermedad con la que tenía luchando poco más de un año y medio, con gran entereza y sin dejar o descuidar su trabajo.

Fue a través de las redes sociales que se confirmó el triste deceso de Francisco Javier Villa Escobosa, mejor conocido como Paco, a sus tan solo 54 años de edad, siendo la causa el cáncer con el que estaba luchando desde hace un año y medio. Según los informes que se dieron en su momento, el tipo de cáncer que tenía era bastante "agresivo", sin embargo, el comentarista y conductor se negó rotundamente a dejar el trabajo que más amó.

El propio Villa a través de su cuenta de Instagram lanzó un comunicado después de enterarse de su enfermedad y una vez que regresó de su cobertura del Mundial de Qatar 2022, señaló que estaba bien, saliendo con fuerza de esto: "Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos".

Paco Villa. Internet

¿Quién era Paco Villa?

Francisco actualmente era uno de los más respetados y experimentados narradores deportivos de México, pero como todos, su inicio fue a bases de oportunidades. Según su historia de vida, fue en el año de 1995 cuando se acercó a la empresa San Ángel para pedir su primera oportunidad, la cual fue concedida y comenzó con reportes desde las canchas de los partidos, transmitiendo para la radio de la televisora, avanzando poco a poco hasta que pasó a narrar los partidos mexicanos en vivo 3 años después.

En el año del 2000 finalmente pasó a la televisión, pues fue uno de los elegidos para cubrir los Juegos Olímpicos de Sidney, tras lo que fue designado a todos los siguientes, siendo Tokio 2020 el último. Con respecto al futbol, cubrió las Copas del Mundo desde Francia en 1998 hasta la de Qatar en diciembre del 2022, y de las finales en las Champions League formó parte del equipo de comentaristas desde el año 2008 hasta el 2016 con Televisa Deportes y después del 2019 al 2021 para Univisión.

Pero además de ser narrador, también fue conductor en programas como Línea de 4, La Jugada, Noticiero TD, Acción y muchos otros en TUDN USA, por lo que en su red social de X se despidieron con este emotivo mensaje: "Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones. Pero sobre todo, gracias a ti, por todas que nos transmitiste. Por tu amistad, cariño y tu pasión. Tu eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descanse en paz".

