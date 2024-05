Nickelodeon: Dan Schneider demanda a los productores de 'Quiet On Set' por difamación

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El exproductor de Nickelodeon, Dan Schneider, presentó una demanda por difamación contra los productores del documental Quiet On Set, debido a que, de acuerdo con él, la docuserie lo retrató falsamente como un abusador sexual infantil, causándole angustia mental y pérdidas financieras.

Para quien no lo sepa, Schneider, de 58 años, fue el foco de atención en la explosiva serie de Investigation Discovery, que reveló múltiples acusaciones de conducta inapropiada en los programas de la cadena de televisión infantil ya mencionada. Si bien ha enfrentado demandas anteriores por discriminación de género y acoso, esta demanda apunta específicamente a las acusaciones de abuso sexual infantil.

Docuserie 'Quiet on Set'. Foto: X

En la demanda, la cual fue obtenida por el medio Daily Mail, se nombra a los creadores de la serie, así como a Warner Bros. Discovery, Maxine Productions y Sony Pictures Television, entre otros. Asimismo, los abogados de Schneider argumentan que la serie fue un intento deliberado de difamarlo con el objetivo de atraer clics y audiencia.

Respecto a la situación que pasó Drake Bell con Brian Peck, los abogados de Dan manifestaron: "Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, lo que es más importante, no era un abusador sexual de niños".

El hombre, conocido por lanzar las carreras de estrellas como Miranda Cosgrove y Ariana Grande, niega vehementemente tales acusaciones. De igual modo, su demanda subraya que la serie utilizó declaraciones engañosas y técnicas de edición para retratarlo falsamente como un pedófilo.

De hecho, en declaraciones recientes, Schneider admitió errores pasados en su carrera y se disculpó sinceramente por su mal juicio. Sin embargo, sostiene que no participó en ninguna situación de abuso sexual y que la serie exageró y distorsionó los hechos. Con esta demanda, busca que se le paguen daños por difamación, alegando que la serie causó un daño significativo a la reputación y su bienestar emocional.

Esta situación marca el último desarrollo en la controversia que rodea a Dan Schneider y su legado en Nickelodeon. Mientras tanto, el productor indicó que continuará defendiendo su inocencia y luchando contra lo que él considera una representación difamatoria en los medios.

