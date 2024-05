"Ridícula": Sofía Castro confirma en 'VLA' que tiene "herpes" por estrés y la destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Sofía Castro, hija de la retirada estrella Angélica Rivera, de nueva cuenta está siendo víctima de los peores comentarios y críticas en las redes sociales, ya que el público se le fue encima luego de que confesara que está enferma por estrés. En una reciente entrevista con medios como Venga la Alegría, la protagonista de novelas admitió que le salió herpes debido al estrés que le causa la organización de su boda.

Como se sabe, la también heredera de José Alberto 'El Güero' Castro anunció que estaba comprometida en matrimonio en octubre del 2023 luego de que su novio, el empresario Pablo Bernot, le entregara el anillo de compromiso en las montañas de California. Aunque en un inicio la pareja se resistió a compartir detalles del enlace, poco a poco han dejado ver que su boda está a la vuelta de la esquina, pues incluso Sofía ya tiene su vestido de novia.

Hace algunas horas, la hija de 'La Gaviota' fue captada en el aeropuerto de la CDMX y en una breve plática con los reporteros, Sofía confesó que se había enfermado porque está muy estresada por la boda: "Sufro de herpes, lo tengo desde bebecita y sí cuando me estreso y se me bajan las defensas me da un episodio fuerte… y hace como un mes me dio", mencionó la actriz, quien tenía un cubrebocas para cubrir su rostro.

Posteriormente, Castro aclaró que actualmente ya está mejor: "Pero gracias a dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado, porque el problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso". Hablando de su boda, la actriz de novelas como Teresa, Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor y Vino el amor recalcó que el proceso de organización ha sido más llevadero gracias a la compañía de su madre.

Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella porque como que nos ha unido muchísimo; digo qué feo, luego lloras porque estás pegada con tu mamá planeando tu boda, de repente te casas y ya bye; entonces, está ella muy contenta y disfrutando conmigo todo este proceso, ha sido una gran mamá de la novia, es la que más paciencia me ha tenido".

Por otro lado, la estrella de Televisa respondió a quienes siguen pensando que la boda entre 'La Gaviota' y el expresidente Enrique Peña Nieto fue pactada y actuada: "Quieren seguir rascándole en un tema que no es real, no fue nada planeado, ellos se casaron, se amaron, nos quisimos mucho como familia, la gente siempre va hablar", declaró ante las cámaras de VLA.

Cabe resaltar que las declaraciones que hizo Sofía de inmediato se volvieron virales y los internautas de inmediato emitieron su opinión a través de las redes sociales. En su mayoría, los usuarios destrozaron a la hija de Angélica por señalar que está enferma de estrés por algo tan banal como una boda.

Teniendo la vida resuelta y se estresan, ridículas".

Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros".

Solo las rateras se estresan".

¿La gente millonaria se estresa?".

