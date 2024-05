Sasha Sokol se destapa y revela cómo ha llevado su proceso legal contra Luis de Llano

Comparta este artículo

Ciudad de México. - A más de dos años desde que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano, con quien mantuvo una relación sentimental cuando ella era menor de edad, la cantante y actriz decidió hacer un balance sobre su situación actual. En espera de que la ley resuelva a su favor, la famosa ha enfrentado no solo el proceso legal, sino también implicaciones personales que han sido desafiantes para ella.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Sasha compartió cómo ha sido enfrentar esta circunstancia. "El proceso toma lo que toma y emocionalmente resulta lento y largo, pero inevitablemente sí es desgastante…", expresó la también presentadora de televisión y ex integrante del grupo Timbiriche.

A pesar de las dificultades, la cantante se muestra motivada por el curso que ha seguido su caso, dispuesta a continuar hasta obtener la victoria legal que busca. "Pero como lo he mencionado en otras ocasiones, no queda más que esperar la resolución de la tercera instancia, las primeras dos fueron ganadas, yo espero que la tercera también para que se confirme la sentencia que ya se dictó…", explicó.

Recientemente, se reveló que Luis de Llano busca apoyar la llamada Ley Manlio, que pretende establecer la presunción de inocencia para hombres acusados por delitos de género. Ante esta noticia, Sasha no se quedó callada y dio su punto de vista. "Ya quedó muy claro en mi comunicado del 8 de marzo que la ley per se me parece correcta, creo que todos debemos tener derechos, pero que una persona que, precisamente, no respetó en este caso los míos, la promueva, pues es un poco incongruente por decirlo leve…", manifestó.

LeyendaSasha Sokol y Luis de Llano en proceso legal. Fuente: X

Para Sasha, que De Llano pretenda utilizar esta ley a su favor carece de sentido, especialmente considerando las declaraciones anteriores del propio productor admitiendo la relación que sostuvo con ella siendo menor de edad. "Cuando una persona acepta públicamente la relación que sostuvo con una menor de edad, pues ya no hay presunción de inocencia posible porque son las declaraciones del propio abusador…", enfatizó Sasha.

La valentía y perseverancia de la mexicana en este proceso legal resaltan su determinación por obtener justicia y son un parteaguas para que más mujeres que han atravesado situaciones parecidas o similares rompan su silencio y señalen a sus abusadores.

