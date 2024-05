Temía por su vida: Actor de novelas salva a mujer de agresión en Televisa y pensó moriría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de novelas y también presentador, Arturo Carmona, de nueva cuenta habló sobre el altercado con un conductor, revelando que temió por su vida y por la integridad física de las personas que estuvieron presentes, en el momento en el que salvó a una mujer de las agresiones, tanto verbales como físicas que un desconocido ejerció sobre ella, que es reportera de Ventaneando y otros compañeros, señalando que pensó que moriría si sacaba un arma.

Mientras que varios reporteros del vespertino de TV Azteca estaban entrevistando a Carmona a las afueras de los foros de la empresa San Ángel, la tarde del pasado viernes 26 de abril, un hombre de la nada apareció en toma gritándoles a todos que se fijaran, que le patearon al coche y hasta gritó improperios como "hijo de tu pu... mad...", queriéndose ir a los golpes contra el camarógrafo, hecho por el que su colega Montserrat Rosas se interpuso entre ambos y también la agredió ordenándole que mejor se callara.

Y ahora, tras un par de días de la situación, el actor de melodramas como Te Doy La Vida, brindó una nueva entrevista a la gente de Pati Chapoy y de otras televisoras para aclarar que irse lo haría sentirse mal: "Estaban compañeros de ustedes haciendo su chamba y había damas, se bajó esta persona muy enojada tirando golpes y empujando, entonces no podía quedarme en mi coche e irme. Yo estaba atendiendo a los medios e irme, era algo no de caballeros y no de seres humanos, pudiendo apoyar a los compañeros".

Ante este hecho, el expresentador del programa Hoy, declaró que el hombre fue quien reaccionó de una mala manera, y que era lamentable que ya no se pudiera sentir nadie a salvo en las calles, pidiendo a todos los conductores que tuvieran más respeto y tolerancia hacía todo lo que les rodea: "Respeten al peatón, porque tampoco estaban invadiendo el carril, cabía muy bien los vehículos, pero la gente está muy irritada muy enojada".

Al ser cuestionado si tuvo miedo, el actor de Un Camino Hacía El Destino, declaró que sí, que verdaderamente temió por su vida y por el resto de los presentes, destacando que temió que el hombre, que aún es desconocido, tuviera un arma con él y los pudiera herir de gravedad, incluso mortalmente: "Era lo que más me preocupaba que asustarme, que el señor trajera un arma o algo, pero al final no fue así afortunadamente".

Finalmente señaló que sentía un gran pesar ver como es que la agresividad sigue creciendo entre todos: "Es lamentable que ahorita la gente está muy enojada por cualquier cosa, el pitar el claxon puede ser ahorita peligroso, cuídense mucho que están expuestos siempre a cualquier hora, siempre buscando la nota, es su trabajo y es muy respetable".

Fuente: Tribuna del Yaqui