“Tendré tratamiento por 3 meses”: Kimberly Loaiza preocupa al revelar padecimiento cardíaco

Ciudad de México. - La reconocida cantante y personalidad de las redes sociales, Kimberly Loaiza, ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir detalles sobre un padecimiento que tiene en su corazón. Actualmente centrada en su familia y alejada de los escenarios, esta revelación sorprendió a muchos de sus fervientes seguidores.

A pesar de su reciente felicidad por la adquisición de un espectacular rancho familiar junto a su todavía esposo Juan de Dios Pantoja, la influencer decidió abrirse sobre esta situación personal durante una entrevista para el programa De Boca en Boca. En esta entrevista, Loaiza confesó: "El doctor me midió el corazoncito y me dijo que tenía que estar en tratamiento por tres meses, porque hay una cosita en el corazón". Pero eso no fue todo, pues también reveló que le colocaron un aparato para medir la glucosa en la sangre. Aunque no detalló la naturaleza exacta de su padecimiento, expresó su confianza en que los médicos puedan controlarlo.

Yo tengo una vida tan acelerada y pienso que mi corazón anda así, pero nunca pensé que había algo ahí”.

La preocupación entre sus fans aumentó cuando Loaiza indicó que sus migrañas crónicas podrían estar relacionadas con esa condición cardíaca que le acaban de detectar.

Desde que surgió la noticia, esta ha desatado un mar de mensajes de apoyo en cada una de sus redes sociales, donde sus fans dejaron ver su solidaridad y le desearon una pronta recuperación a la cantante. De igual modo, este acontecimiento ha generado un debate entre los seguidores de Loaiza, quienes comenzaron a especular sobre la naturaleza de su padecimiento y envían mensajes.

A pesar de este difícil momento, Kimberly Loaiza se mantiene optimista y confía en el tratamiento médico para superar esta situación. Conocida por su carisma y cercanía con sus seguidores, ha demostrado una vez más su valentía al compartir detalles íntimos sobre su salud. Mientras tanto, sus fans continúan brindándole su amor y apoyo incondicional en este difícil momento no solo a ella, sino a cada uno de los miembros de su familia. Para quien no lo sepa, la joven madre inició su carrera en youtube de la mano de Juan de Dios Pantoja haciendo retos y mostrando un poco de su vida.

