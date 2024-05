Tras crisis mental y renunciar a TV Azteca: Actriz se une a Televisa y da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Gala Montes, después de haber enfrentado y superado una fuerte crisis mental ante el hate en redes sociales y otras circunstancias de la vida, y dejar TV Azteca para regresar a Televisa, acaba de brindar una entrevista en la que declaró que podría unirse a un reality show sumamente famoso y exitoso, además de dar una fuerte noticia sobre su salud emocional y temas laborales.

Montes en el 2023 sorprendió a sus millones de fans cuando anunció que tras un par de años en la empresa San Ángel firmó contrato en el Ajusco y sería una de las participantes de La Isla: Desafío en Turquía. Pero, su tiempo en la competencia de la casa productora, duró apenas unas cuantas semanas, dado a que una crisis mental ante la falta de recursos y comodidades a las que está acostumbrada decidió abandonar la competencia.

Poco después de esto regresó a los foros de grabaciones de Televisa con el melodrama Vivir de Amor. Desde ese momento su nombre no solo ha figurado por su talento, sino que también por uno que otro escándalo, como el tema del cantante y actor, Kalimba, y que actualmente la ha hecho acreedora de cientos de mensajes llenos de 'hate' en el que hasta la han acusado de colgarse de la fama de este.

Pero, de manera contundente expresó que tiene 18 años siendo disciplinada con su profesión, preparándose, y trabajando sin parar en muchos proyectos donde su profesionalismo ha destacado y no necesita de inventar cosas para sobresalir, y cuando le afirmaron que a Melissa Galindo la acusan de lo mismo tras señalarlo de abuso sexual, esta mencionó que no duda de ella, que sabe que el movimiento feminista es un arma de dos filos a veces, pero que minimizar las emociones y pensamientos de alguien más poniendo a Kalimba como es el que importa y que da foco no estaba bien.

En cuanto a su tema de salud mental, Gala señaló que actualmente acude con un terapeuta, tiene un psicólogo y trabaja constantemente en su autoestima y seguridad, pues padece de ansiedad y depresión, declarando que pese a lo que se dice, es importante saber que estar bien mentalmente te permite estar mejor en la vida con diferentes áreas. Un ejemplo de esto, es que afirma que sabe que podría intentar estar dentro de La Casa de los Famosos México si la invitan, pero que en definitiva no volvería a algo parecido a La Isla.

