Tras debut en 'VLA' y cirugías, exconductora de 'Sabadazo' confirma su regreso a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien inició su carrera en el programa Sabadazo y que recientemente apareció en Venga la Alegría, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que horas atrás confirmó su regreso a Televisa con un ambicioso proyecto. Se trata de la controversial Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', quien ha sido muy criticada por haber abusado de las cirugías.

Como se sabe, la famosa expayasita arrancó su carrera en el Canal de Las Estrellas a través de Sabadazo, donde compartió pantalla con Omar Chaparro, Laura G y Cecilia Galliano, estas dos últimas presuntamente le hicieron la vida imposible. Debido a que Araceli nunca tuvo exclusividad en San Ángel, desde hace años ha hecho varias apariciones en TV Azteca como invitada de los matutinos VLA y VLA: Fin de Semana.

'Gomita' ha estado varias veces en 'VLA'

Durante las últimas semanas, el nombre de la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizin' estuvo en todos los titulares de la prensa pues se especuló mucho que firmaría contrato con Imagen TV para conducir un programa de nombre tentativo Imparables donde compartiría pantalla con Silvia Olmedo, Aleida Núñez y Manelik González. De hecho, Álex Kaffie dijo que 'Gomita' ya iba a tener la sesión de fotos oficiales, pero que no llegó a la cita.

'Gomita' confirma su regreso a Televisa

Al parecer, la razón por la que 'Gomita' quedó mal en la cadena Imagen se debe a que estaba en negociaciones con la televisora de San Ángel y es que la tarde de ayer martes 30 de abril ella misma confirmó que tiene nuevo proyecto con ellos. "Viene un proyecto muy bueno pero no puedo decir nada, me esperé muchísimo, rechacé muchos proyectos por este, Diosito me lo mandó", mencionó la influencer y youtuber.

Incluso, Ordaz aclaró ante las cámaras del reportero Edén Dorantes que justo estaba saliendo de firmar su contrato: "Justo ahorita vengo de firmar el contrato", expresó muy emocionada. Sobre la dinámica del proyecto que está por iniciar, 'Gomita' dio indicios de que podría sumarse al elenco de La Casa de los Famosos México 2. "Vengo sin mis hermanos en este proyecto, voy con mucha gente, ya les dije mucho, ya espérenlo", dijo y dio la fecha tentativa del estreno, que coincide con el arranque del mencionado reality.

Ya en meses, falta bien poquito, pero espero me apoyen", mencionó 'Gomita'.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes