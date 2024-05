¿Adiós, amor? Con esto, Christian Nodal alertaría a sus fans sobre su ruptura con Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta hace unas semanas, Christian Nodal y Cazzu se encontraban presumiendo al mundo el gran amor que se tienen el uno al otro; sin embargo, durante el pasado jueves, 9 de mayo, el cantante del regional mexicano encendió las alertas al imitar el comportamiento que tuvo justo antes de anunciar que había terminado su relación con Belinda, hace 2 años, lo que llevó a sus fanáticos a considerar que el vinculo entre el cantante de Botellas tras botella y la rapera argentina había llegado a su fin.

Como algunos recordarán, hace más de 2 años, ni Belinda ni Christian dieron señales de que algo estuviera mal en su relación, sino por el contrario, ambos soltaron la bomba de un momento para otro a través de sus redes sociales y no fue sino hasta días después que los fanáticos de Nodal descubrieron que el cantante de Ya no somos ni seremos había eliminado todas sus publicaciones de Instagram, siendo que en varias de ellas tenía imágenes con la estrella de Bienvenidos al Edén.

Es bajo este contexto que, cuando el cantante de 25 años volvió a eliminar todas sus fotografías de la aplicación de Meta, todos dieron un respingo y es que, en dicha red social tenía fotografías hasta de su pequeña Inti, por lo que varios fans comenzaron a especular que la relación entre el cantante de Dime cómo quieres y Julieta (nombre real de Cazzu) había llegado a su fin de manera oficial, lo que de alguna manera tendría sentido puesto ambos famosos se encuentran en países distintos.

¿Christian Nodal y Cazzu terminaron su relación?

Si bien, muchos podrían creer que ambos músicos concluyeron su noviazgo, la realidad sería muy diferente y es que, en más de una ocasión ambos han demostrado que la distancia no es un impedimento para su amor, hecho que el propio Christian dejó implícito en su canción, Cazzualidades, donde menciona la estrofa: “Desde lejos miro el reloj, porque no veo la hora de volver”, por lo que la eliminación de sus fotografías no sería precisamente un sinónimo de ruptura.

Si bien, hasta el momento, Christian no ha confirmado ni negado las especulaciones, se estima que, en realidad, el cantante habría borrado sus videos y fotografías porque está por iniciar una nueva etapa musical, cosa que también ya había hecho en el pasado. Y es que, como muchos sabrán, desde que la pequeña Inti nació, el originario de Caborca, Sonora, se ha enfocado en trabajar para incrementar sus ingresos y darle una buena vida a su hija.

