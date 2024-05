Adiós Televisa: Galilea Montijo abandona 'Hoy' en pleno 10 de mayo; presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y de sus millones de seguidores debido a que este viernes 10 de mayo, en plena celebración del Día de las Madres, no se presentó a trabajar en el programa Hoy y otras conductoras tomaron su lugar. Como se sabe, 'La Gali' es una de las conductoras titulares de la emisión y por ello hay mucha expectativa sobre su ausencia.

Durante la mañana de este viernes, la productora Andrea Rodríguez Doria tiró la casa por la ventana para organizar el festejo a todas las mamás del programa, incluyéndose a ella así como a las conductoras Tania Rincón, Andrea Escalona, Andrea Legarreta y Martha Figueroa. Sin embargo, llamó mucho la atención de los televidentes que Galilea no estuviera en esta emisión tan especial, ya que ella también es mamá.

Ante la ausencia de uno de los pilares más importantes del matutino de Televisa, aparecieron al aire varias invitadas. Algunas de ellas fueron las famosas Jenny García, Mariazel, quien está por convertirse en madre por segunda vez, y Joely Bernat, esposa del conductor Paul Stanley y quien está próxima a convertirse en madre de una pequeña que llevará el nombre de Victoria. A cada una de ellas las acompañaron sus hijos e hijas.

Hasta este momento, ni la productora del matutino del Canal de Las Estrellas ni Galilea Montijo han aclarado el porqué decidió no acudir a laborar a Hoy este viernes que es un día tan especial. Sin embargo, hay quienes especulan que se podría deber a que el hijo de la conductora, Mateo, desde hace años manifestó que él no quiere aparecer en la televisión, por lo cual esta sería la razón de que Galilea no haya participado en el especial del Día de las Madres.

Pese a su ausencia en la transmisión del programa Hoy, la conductora tapatía sí se ha mantenido activa a través de las redes sociales donde publicó la portada de revista que acaba de protagonizar. "En nuestro ESPECIAL DEL DÍA DE LAS MADRES, @galileamontijo, una figura emblemática de la televisión mexicana, cuya trayectoria ha sido tanto diversa como exitosa", escribieron en las redes sociales de Badhombre Magazine.

