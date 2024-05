"Es horrorosa". 'Estaca' estalla contra Lucero por cancelarlos por burla a Lucerito Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tanto drama y ataques, el polémico presentador de Que Importa y actor, 'El Estaca', recientemente brindó una entrevista en la que estalló en contra de la famosa actriz y también cantante, Lucero, tras saber que en respuesta a sus disculpas los canceló por burlas a su hija, la joven cantante y también histrionista, Lucerito Mijares, afirmando que su reacción "es horrorosa" y exagerada.

Hace más de una semana que Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, que es mayormente conocido como 'El Estaca', hicieron desafortunadas burlas sobre la apariencia de la joven cantante después de que ella dijera que la han confundido con un hombre. Ante este hecho los insultos, ataques y burlas en su contra fueron tantos que optaron por ofrecer una disculpa pública por sus palabras, pero que solo fue un poco de humor negro y sin el afán de insultar.

Pero, pese a que estos declararon que eran sinceras, en redes sociales no se han creído esto y han seguido los ataques en su contra, incluso actores de Televisa se fueron en su contra, afirmando que además de todo era una niña muy dulce, y por primera vez, se pudo ver a una furiosa 'Novia de América', ya que en el video de estos respondió con un simple "cancelados para siempre", demostrando que no aceptaba sus disculpas por expresarse así de su hija.

Y es por eso que 'El Estaca' en un programa dejó en claro que ya no iba a tolerar más los comentarios en su contra, afirmando que la manera en la que tomaron las cosas fue desproporcionada, en especial la de la madre de la integrante de Juego de Voces: "La reacción ha sido tremenda, horrorosa en redes sociales y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, me importa ya de verdad muy poco porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa amable y consciente y se pongan en ese plan".

Finalmente, y más directamente a la intérprete de temas como Cuéntame, declaró que debía de calmarse, pues en realidad no se insultó a su hija y con ella siempre han sido amables: "De postre, la mamá, Lucero grande, nos puso un tweet: ‘¡Funados o cancelados para siempre!’. Nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo, te conozco, conozco a Manuel… entiendo que cuando se trata de los hijos la gente puede ofuscarse, pero ¿saben qué? Ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie". Hasta el momento Lucero no ha respondido.

