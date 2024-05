¿La despidieron? Denise Maerker anuncia su retiro de Radio Fórmula: "Termina un ciclo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo llega a su fin: Después de una impresionante carrera de 23 años en el programa Atando Cabos este 10 de mayo, la reconocida Denise Maerker sorprendió a su audiencia al anunciar su salida de Radio Fórmula. Todo transcurría con normalidad, pero en los últimos minutos de la transmisión, la periodista reveló que había tomado la decisión de dejar este espacio radiofónico meses atrás para dedicarse a nuevos proyectos.

Maerker expresó su agradecimiento a la familia Azcárraga. La curiosidad persiste en el público, pues la académica aclaró cuáles serán sus siguientes pasos en su carrera, pero sí dejó en claro que: "No, no se trata de que voy a ningún lado ni de que voy a hacer radio en otra parte". Si tú eres fan de este programa, no entristezcas tan rápido. Aún tienes tiempo de procesar la noticia, pues no abandonará Atando Cabos de inmediato, por el contrario, cerrará con broche de oro el próximo 4 de junio, fecha en la que el espacio informativo celebra 23 años al aire. Esta fecha también resulta ideal porque desea dar cobertura a la recta final del proceso electoral y a las votaciones que se llevarán a cabo próximo 2 de junio.

Quería yo terminar ese ciclo de 23 años, quería acabar también este proceso electoral y participar y estar presente en la próxima elección presidencial".

Un poco acerca de la trayectoria de Maerker

Denise Maerker inició su camino profesional con la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero continuó sus estudios al inscribirse en una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de París (La Sorbonne). Sus habilidades no se limitan al radio, puesto que también ha colaborado en diversos medios impresos y electrónicos.

Su talento la llevó a encabezar la producción ejecutiva del noticiero de Televisa conocido como En Punto. Asimismo, ha destacado en el ámbito de la docencia, puesto que ha trabajado como profesora universitaria en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, quizás la recuerde más por su reciente participación en el primer debate presidencial 2024 el pasado 7 de abril en el que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez presentaron sus propuestas como candidatos a la presidencia de México.

Fuente: Tribuna Sonora