Mayela Laguna explota contra Enrique Guzmán tras comentario "racista" sobre su hijo Apolo

Ciudad de México.- La reconocida microempresaria y aparente futura youtuber, Mayela Laguna, acaba de emplear sus redes sociales para demostrar todo la furia que tiene y explotó en contra del famoso actor y reconocido cantante, Enrique Guzmán, después de haber escuchado la serie de comentarios "racistas" que realizó en su visita al programa de Maxine Woodside sobre el hijo de esta, Apolo Guzmán Laguna, que además es su nieto.

Desde hace meses que ha sido una guerra Guzmán contra Laguna, pues después de que el productor musical e hijo de Enrique, Luis Enrique Guzmán, afirmara que se hizo una prueba de paternidad que salió negativa, Mayela ha salido a dejar en claro que todo es una absoluta mentira y que pudo haber cometido muchos errores en la vida, pero que jamás en la vida podría actuar en contra de su pequeño que es lo más sagrado de su vida.

Pero las cosas siguen aumentando de tono y las tensiones entre ambas partes se elevan cada vez más, y ahora más que nunca cuando Enrique en el programa de Todo Para La Mujer señaló el motivo por el que Luis Enrique se realizó la prueba, burlándose de la apariencia del menor: "La primera fue Silvia, dijo: 'yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como este pinch... niño'. Entonces yo luego (me cuestioné) '¿de dónde tiene tan chinito el pelo?', también me parece raro, entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y se mandó a hacer la prueba, salió negativa".

Ante esto, la mujer decidió emplear su cuenta de Instagram para compartir un video en el que de manera contundente le dejó muy en claro al intérprete de temas como Popotitos que no iba permitir que hablara así de su hijo, asegurando que sus palabras fueron asquerosas: "El señor Enrique Guzmán está totalmente equivocado en lo que dice, es una persona que no porque sea mayor tiene que hablar así, que discrimina total y absolutamente a su nieto, de una manera asquerosa".

Finalmente, quiso resaltar que además de haber sido discriminatorio, concordando con aquellos que lo tacharon de "racista", también estaba mintiendo absolutamente en todo lo que se dijo, agregando que no piensa dar entrevistas a nadie por el momento, ya que está furiosa: "Que nada de lo que dijo es verdad, y ni tiene un poquito de verdad, no doy entrevistas porque en este momento estoy muy enojada y no quiero ponerme a su nivel".

Fuente: Tribuna del Yaqui