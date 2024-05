¿Otra víctima? Marie Claire Harp habla de acusaciones de abuso de conductor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora de TV, Marie Claire Harp, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría con respecto a la desafortunada y severa acusación de abuso sexual que la reconocida conductora española, María José Suárez, interpuso recientemente en contra del cantante de banda y también presentador, Luis Fernando 'Chito' Villegas, que es presentador de Televisa al lado de Harp, ¿acaso es otra víctima de este?

Lamentablemente los abusos en el medio del espectáculo siguen saliendo a la luz, debido a que recientemente fue la esposa de Mauricio Barcelata quién confirmó que interpuso una denuncia formar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del cantante y conductor bajo estos cargos, asegurando que para ello habría empleado la escopolamina, una droga conocida por su capacidad para anular la voluntad y borrar recuerdos.

Y ahora, para el matutino de TV Azteca, Marie Claire declaró que ante este tema tan delicado, pese a que es su compañero, la realidad es que no lo han hablado y ella no ve justo el dar una opinión sin saber todo lo que ha pasado en su guerra de domes u diretes: "La verdad es que no estoy muy empapada del tema, o sea sería muy irresponsable de mi parte emitir un criterio en donde todavía no tengo una información exacta. ‘Chito’ es mi compañero de trabajo, yo trabajo con el diario y ni siquiera hemos tenido esa conversación".

De la misma manera, la presentadora de Bandamax señaló que no va a dar su brazo a torcer y jamás se irá hacía un bando, pues solamente las autoridades definirían quién miente y quien no, enviando a la cárcel al berdadero responsaabilidade: "Ven de quién no se sane: "Puedo decirte a groso modo, es que si se están haciendo las cosas de la forma correcta con las autoridades, pues el brazo de la justicia le llega a la persona que le tiene que llegar

su expareja Efraín Estrada por presunta agresión sexual y acoso Yo en su momento necesité alzarla y fui escuchada, pero yo creo que como mujeres debemos apoyarnos porque creo que esta lucha ha venido evolucionando, ha venido avanzando. Creo que tenemos que poner especial atención cuando una mujer decide levantar la voz, eso siempre lo voy a decir

Te repito, yo he pasado por situaciones de vulnerabilidad también donde he pedido que me escuchen y mucha gente me ha escuchado. Hay mucha gente que decide no hacerlo Es sumamente importante dirigirte a las autoridades para que las autoridades sean quienes te brinden ese respaldo pertinente que necesitas. Si tú quieres denunciar un delito que te sucedió hace 20 años, ve y con las pruebas que tienes de hace 20 años te van a escuchar", concluyó el actor.

Fuente: Tribuna del Yaqui