Primer 10 de mayo sin su madre: Daniel Bisogno publica desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este Día de las Madres es motivo de celebración para algunos, mientras que para otros toca fibras sensibles. Este es el caso de Daniel Bisogno, quien no pudo contener el llanto al recordar a su mamá Araceli Bisogno, quien falleció el pasado 24 de febrero, una noche después de haber sido internada en el hospital.

Al ser el primer 10 de mayo en el que el conductor de Ventaneando no puede entregarle un obsequio a su mamá, pasar el día con ella o simplemente felicitarla, atraviesa este día con intensa tristeza. Recordemos que el presentador de 50 años no tuvo la oportunidad de despedirse de Araceli, puesto que ella murió mientras él estaba intubado por una grave infección pulmonar durante más de 15 días, debatiéndose entre la vida y la muerte en el área de terapia intensiva. Aunque la vida no les permitió decirse adiós, él se dijo tranquilo porque siempre intentó darle lo mejor en vida.

Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria", dijo a finales de abril.

Para Bisogno, no fue coincidencia que él recobrara la salud al mismo tiempo que su madre perdió la vida. Él intuye que fue como si ella se hubiera "sacrificado" para que él estuviera bien. Es por ello que en este día tan especial, él externó su profundo agradecimiento hacia este gesto, asegurando que si el ahora se encuentra mejor y estable es únicamente gracias a Araceli.

Cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas, dijeron: 'Lo desentubamos', pasaron dos días después de la muerte de mi mamá. Como si dijera: 'Órale, yo me sacrifico por ti'".

"Mamita gracias por todo, mi corazón te festeja siempre agradecido"

Si bien Araceli Bisogno no vive más en el plano terrenal, el famoso dijo que ella aún vive en su corazón y que su amor no se desvanecerá y será para siempre. En un mensaje en Instagram dejó ver que aunque el dolor que le ocasiona la ausencia es profundo, puede encontrar consuelo en los recuerdos que persisten en su memoria y en "verla" en todas partes.

Es mi primer día de las madres sin ti mamita chula, pero estás presente en todas partes y vives en mi corazón! Te amo siempre".

Historia de Daniel Bisogno en Instagram

Hace unas semanas, confesó cómo es que su familia le había dado la noticia de que su madre había muerto. Cuando salió del coma, su hermana le contó entre lágrimas que Araceli había tenido una complicación, por lo cual había fallecido. Asimismo, mencionó que cree que fue la negligencia médica la que cortó su vida, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre sus sospechas. Finalmente, añadió que le hubiera gustado que "hubiera estado mejor atendida".

Mi hermana me dijo que si recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo"

Fuente: Tribuna Sonora