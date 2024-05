Se volvió mujer: Tras retiro de Televisa, actor vuelve a TV Azteca y exhiben su peor cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló que un famoso actor y conductor, quien tiene una década retirado de Televisa, estaría a nada de volver a la pantalla de TV Azteca a más de 20 años de su debut, sin embargo, la información filtrada señala que está siendo un verdadero dolor de cabeza para la producción en la que trabaja. Se trata del reconocido Jaime Camil, quien presuntamente será el nuevo conductor de la próxima temporada de La Academia.

Como se sabe, el también cantante hizo su debut en la televisión gracias a la televisora del Ajusco, donde a finales de los 90 condujo sus propios programas El show de Jaime Camil y Qué nochecita con Jaime Camil, además de que apareció en novelas como Tentaciones y Demasiado corazón. Mientras que en 1999 aceptó firmar contrato con la empresa de San Ángel para actuar en el melodrama Por tu amor.

Además estuvo en otros como Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, La fea más bella y Qué pobres tan ricos, pero sin duda alguna su mayor éxito fue la telenovela Por ella soy Eva, donde se transformó en mujer y dio vida a dos personajes a la vez. Sin embargo, Camil dejó el canal hace más de una década pues probó suerte en Hollywood, además de que recientemente trabajó con Telemundo como protagonista de la bioserie de Vicente Fernández.

Jaime Camil, un dolor de cabeza en TV Azteca

No obstante, se dice que este 2023 Jaime volverá a la señal del Canal Azteca Uno porque presuntamente conducirá el exitoso reality La Academia. Desafortunadamente, su regreso a la televisora no habría sido nada grato para la producción del concurso de canto pues se maneja la versión de que Camil es un artista muy exigente que no se presta para trabajar, esto según información que compartió el periodista Álex Kaffie.

El llamado 'Villano de los espectáculos' señaló que el actor mexicano no quiere cooperar con la promoción de La Academia, pues sus jefes le pidieron que enviara videos anunciando el proyecto, ya que no puede viajar a México para grabar los promocionales, pero él se habría negado: "El que ha empezado a dar dolores de cabeza en 'La Academia' es Jaime Camil y es que le solicitaron que enviara por lo menos, en lo que viene a México a grabar promocionales formales, algo grabado por él, algo que incite a la gente a ver el programa".

Dijo que él no manda nada", aseguró Kaffie.

Además, el periodista afirma que el hermano de la actriz Issabela Camil también manifestó su negativa para hacer menciones publicitarias a lo largo de las transmisiones de La Academia, lo que también puso en jaque a la producción: "Que no quiere dar menciones publicitarias, dice que él no se va a prestar para eso". Cabe resaltar que hasta el momento no está confirmado que Jaime Camil será el conductor de este reality, pero los rumores son cada vez más fuertes.

Fuente: Tribuna