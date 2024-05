Shakira y Messi juntos: Las estrellas latinas protagonizan video y se vuelven virales

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Hace unos días, Shakira y Lionel Messi acaparan atención tras su destacada presencia en la Met Gala 2024, pero de nueva cuenta están dando de qué hablar. En esta ocasión, por la aparición de ambas estrellas en la nueva campaña publicitaria de Hard Rock, llamada "Unity By Hard Rock". El anuncio se volvió viral en redes sociales al mostrar a estas dos figuras latinoamericanas junto a Noah Kahan y John Legend.

En las imágenes se les ve recorriendo hoteles, casinos y cafeterías al ritmo de una versión de la canción Come Together, de The Beatles. Para este proyecto, Shakira portó un radiante vestido plateado mientras llega a uno de los hoteles Hard Rock; y por su parte, Messi lució un estilo más desenfadado para pasear por la cocina y el restaurante de la marca dueña del Seminole Hard Rock Hotel, Casino Hollywood y Hard Rock Hotel Riviera Maya.

La elección de Shakira y Messi no es nada casual, pues actualmente son considerados dos de las personalidades más famosas de Latinoamérica en el mundo y es por eso que Hard Rock International los seleccionó para promocionar su nuevo programa de lealtad entre sus usuarios. Cabe mencionar que Kahan y Legend aportaron su toque musical al proyecto, pues la canción clásica de The Beatles fue interpretada por Noah; y a su vez, la voz poderosa John se suma a la mezcla, creando una atmósfera inigualable.

Sobre el lanzamiento, Shakira dijo: "Ya sea que esté celebrando la fiesta de lanzamiento de un álbum en Hollywood, Florida, disfrutando de un día libre o actuando en un local de Hard Rock, siempre puedo contar con Hard Rock para crear y organizar una noche memorable”, dijo Shakira. "Me encanta ser parte de la familia Hard Rock y disfruté llevando los artículos que llevan mi nombre a sus cafés y viendo espectáculos con mi familia, así que estaba emocionado de estar en esta fantástica campaña Come Together", expresó Leo Messi.

Incluso, algunos de los usuarios en redes no dudaron en mencionar a Piqué en sus comentarios asegurando que se molestaría con Messi por participar junto a Shakira en este trabajo, teniendo en cuenta que el argentino trabajó con el catalán en el FC Barcelona durante años.

"¿Shakira Y Messi en un mismo comercial? Conozco a alguien que va a estar muy enojado cuando lo vea", "La realeza latinoamericana... Messi y Shakira", "Shakira y Messi juntos necesitamos unas fotos juntos”, "La reina de Latinoamérica y el verdadero campeón del mundo y soportá", son algunos de los comentarios de los internautas.

