Sofía Rivera no se queda callada y confronta a Lucero: "Mandó a sus seguidores a atacarme"

Ciudad de México.- La polémica sobre las burlas hacia Lucerito que encendieron la indignación del público están lejos de acabar. Cada día salen a la luz nuevas declaraciones que reavivan el tema, entre ellas, los comentarios de Consuelo Duval, Adela Micha, Bárbara Torres, entre muchos otros, todos ellos condenando los desafortunados comentarios que realizaron Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y 'El Estaca' contra la apariencia física de la hija de Mijares y Lucero, bajo el pretexto de que se trataba de simple comedia sin ánimo de ofender.

Días atrás, el trío de conductores ofreció una disculpa pública, sin embargo, ésta, al no parecer sincera, fue descartada por Lucero, quien aseguró cancelarlos "para siempre". Esto hizo estallar a Rivera, quien aseguró que la intérprete de éxitos como No me hablen de él y Vete con ella no tenía ningún tipo de autoridad para juzgar con tanta dureza el error que se cometió durante la transmisión del programa Qué importa, transmitido por Imagen TV.

En entrevista con Adela Micha, Sofía Rivera soltó que Lucero también se ha equivocado

Si bien aceptó que la famosa hizo lo correcto al defender a su hija, considera que se excedió. En este sentido, lamentó el comportamiento de la actriz, quien aprovechó su influencia en el mundo del espectáculo para ocasionar una ola de ataques hacia ella. También habló acerca de la incoherencia por parte de Lucero al pedir respeto, pero no ser recíproca.

Hizo exactamente lo que tenía que hacer, pero quien esta de este lado, las otras personas no consideran que tú también eres hijo o hija de alguien, que todos cometemos errores, que no tengo papás super famosos que me mandan a sus millones de seguidores a atacarme. La gente que más exige respeto son los que lo hacen de peor forma".

Hizo énfasis en que todos somos humanos y por ello todos nos equivocamos. Incluso apuntó hacia Lucero, remarcando que al igual que el resto ha tomado malas decisiones y no por ello se le ha 'cancelado'. Aunque fue firme al decir que 'La Novia de América' también tiene "cola que le pisen", no ahondó en detalles, ni dio ejemplos concretos sobre los errores que ha tenido.

¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error; cometimos un error, nos equivocamos y pedimos una disculpa".

Por su parte, Lucero se ha mantenido firme en no perdonar las ofensas dirigidas hacia su hija. Mediante redes ha publicado algunos mensajes que podrían entenderse como indirectas al trío de presentadores. Sin mencionar nombres, pero con todo este contexto de por medio, los ha tachado de "pobres mediocres" y sin "inteligencia". Finalmente, ha dicho que por suerte no tiene la fortuna de conocerlos y por ende "no le importan".

Fuente: Tribuna Sonora