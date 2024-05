Tras 43 años en Televisa y dejar novelas, actriz llega a 'VLA' y filtra fuerte secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber formado parte de Televisa por poco más de 43 años y anunciar que deja las novelas de forma indefinida, la querida y famosa actriz, Victoria Ruffo, acaba de dejar a más de uno completamente boquiabiertos al llegar a Venga la Alegría y brindarles una entrevista en exclusiva en la que no tuvo reparos al momento de filtrar un fuerte secreto personal que nadie esperaba.

Como se sabe, la famosa la conocida 'Reina de las Lágrimas, comenzó su carrada de la mano de la empresa San Ángel siendo una joven mujer en la década de los 80's con el melodrama Conflictos de un Médico, tras lo cual se fue formando de un nombre con exitosos melodramas como Vivo Por Elena, Abrázame Muy Fuerte, La Madrastra y muchos otros más que la han posicionado como uno de los mejores talentos mexicanos.

Precisamente todo este tiempo y su posición en el medio, es que la madre de José Eduardo Derbez confesó que ha tomado la decisión de mantener un perfil bajo con las novelas y mantenerse alejada hasta que llegué un papel sumamente interesante y en el que evidentemente sea protagonista. Ahora, tras varias semanas de estas declaraciones, Ruffo durante la presentación de su obra de teatro, Las Leonas, brindó una entrevista a la competencia de su casa televisora.

Victoria Ruffo. Internet

Pero la mayor sorpresa no ha sido verla en TV Azteca, sino que por primera vez habló abiertamente de su sexualidad, señalando que ella está a favor de que hombres y mujeres exploren que les guste que no y se expresen abiertamente sobre sus gustos sin miedos a los tabúes: "Yo estoy a favor, como dice Frida, en que ya todos esos tabúes se vayan a la caja de los recuerdos, y que las mujeres y hombres disfruten su cuerpo, su vida, sus pensamientos. No tiene nada de malo".

Aunque no tiene nada de malo, al ser una señora, los fans no creían que podría hablar de eso, sin embargo, no solo admitió que cree que es momento de abrir la mente, sino que también lo hizo al revelar que ella ha ido a varias 'sexshop' o tienda erótica, afirmando que no hay nada de malo: "Fíjate que lo habré hecho más joven yo creo, y no muy seguido, porque luego se quiere uno llevar el del fuego, el apagafuego, pero bueno, no tiene nada de malo ¿no?, digo".

El chiste es que ahora se ha perdido mucho eso, cuando yo era joven pues obviamente que no te vieran, pero no tiene nada de malo entrar a una tienda y sobre todo si compras o no compras pues ya es tu problema", finalizó Ruffo.

Fuente: Tribuna del Yaqui