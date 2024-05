Tras abuso y golpiza, conductora en 'VLA' hace desgarradora confesión y llora devastada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de revelar abuso sexual y recibir golpiza por parte del presentador de Bandamax y cantante, 'Chito' Villegas, la conductora de origen español, María José Suárez, mediante una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría acaba de volver a sincerarse ante sus cámaras y una vez más hizo una desgarradora confesión sobre el infierno que pasó y ahora pasa, llorando devastada.

Después de años callando el peor momento de toda su vida, que la hizo vivir un absoluto infierno, la esposa de Mauricio Barcelata decidió interponer una demanda en contra de su abusador comenzando la culminación de su proceso de sanación enfrentando lo que sucedió y a su agresor, sin embargo, el recibimiento que ha tenido esta noticia no ha sido empático por la mayoría del público e incluso personalidades que consideraba sus amigas.

Esto pues según lo confesado al matutino de TV Azteca, a través de redes sociales en comentarios de post o por mensaje privado para cuestionarle si no mentía y otros comentarios en su contra: "A veces me dan ganas de decir 'ven, uno a uno, mujer, hombre, lo que sea, dímelo en mi cara'. Hay cosas que duelen, pero trato de ver quién lo dice, otras que súper agresiva María José, no te metas ahí, es súper peleonera. ¿Sabes por qué era peleonera? por eso, porque tenía que gritar esto, tenía que sacarlo de alguna forma y no me atrevía".

De la misma manera, la exparticipante de Guerreros 2020, como invitada especial, señaló que se dio cuenta que las personas quie consideraba amigos no son, por lo que además de sobrelleva su abuso, también ha perdido a gente que quería: "Quien esperaba que estuviera no está. Duele, pero ya no voy a perder mi tiempo. Sí hubo un comentario, obviamente no voy a decir nombres tipo: '¿es en serio?, es que yo lo conozco, es lo máximo'. No todo lo que brilla es oro. 'Si a mí no me pasó, no puedo ayudar' lo tengo escrito, 'te deseo, corazón, que nunca te pase y sí, a la que drogó, golpeó y violó fue a mi'".

Finalmente, dejó en claro que ella no hizo esto para buscar fama o que el presentador de Televisa le de dinero, sino que se haga justicia y mostrar que nunca es tarde para hablar: "No me interesa la fama. Tengo mi carrera, he construido mi carrera desde hace mucho tiempo y no con chismes. Tampoco me interesa el dinero, no me interesa nada más que levantar la voz y que se haga justicia, que esto deje de pasar y que las mujeres hagan lo mismo que yo y los hombres".

Fuente: Tribuna del Yaqui