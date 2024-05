Tras 'enamorar' a Tom Cruise, Shakira rompe el silencio sobre el actor de 'Misión Imposible'

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 1 año, Shakira llegó a sacudir a Estados Unidos, país en el que ni bien arribó, comenzó a ser vinculada amorosamente con una gran cantidad de prospectos, entre ellos destacan Lewis Hamilton y Lucien Lavicount, actor con el que protagonizó su nuevo video de Puntería; sin embargo, en medio de esta ola de nombres hubo uno que fue nombrado muy brevemente.

Se trata del afamado actor de la lista A, Tom Cruise, con quien según reportes del medio Page Six habría salido durante una cita en la Fórmula 1 y aunque Shakira no habría quedado prendada del exesposo de Katie Holmes, éste si lo haría con ella, al grado en el que algunos de sus amigos aseguraron que no lo habían visto tan emocionado con una mujer desde que comenzó a salir con la mencionada actriz de Dawson’s Creek.

A 1 año de su cita, Shakira se entera de lo que Tom Cruise pensaba sobre ella

En aquel momento, Cruise fue cuestionado, por una reportera del programa Despierta América, sobre su cita relámpago con Shakira sobre si las caderas de la colombiana no mentían, una pregunta que hace referencia directa a la canción que la estrella de Barranquilla interpretó en el año 2005, a lo que Tom no pudo hacer más cosas que explotar en risas y asegurar que “No, sus caderas no mienten. No lo hacen”, destacó el famoso.

Si bien, la relación entre Tom Cruise y Shakira no escaló a nada, puesto la famosa ha dejado en claro en incontables ocasiones que ella solo desea enfocarse en el relanzamiento de su carrera y en sus dos hijos, Sasha y Milan, esto no impidió que la misma reportera retomara el tema el pasado fin de semana, cuando se encontró con la famosa en la alfombra roja de la MET Gala, donde le preguntó sobre lo que pensaba de la respuesta del actor de Al filo del mañana.

Shakira reaccionó sorprendida y comenzó a reírse, puesto todo parece indicar que no estaba enterada de las declaraciones del afamado actor, a lo que respondió: “Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, destacó la famosa intérprete, quien engalanó la noche con un vestido rojo sobrio, que destacó por tener una cola larga. El diseño fue realizado por Wes Gordon, de la casa de moda de la venezolana Carolina Herrera.

