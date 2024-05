TV Azteca: Ella es la eliminada de 'Survivor México' hoy viernes 10 de mayo; lloró en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este viernes 10 de mayo el público de TV Azteca se llevó una tremenda sorpresa debido a la eliminación que hubo en el reality Survivor México, debido a que nadie se la esperaba. Y es que como se sabe, las eliminaciones en el programa nocturno se dan a través de redes en el Juego de Extinción, pero en esta ocasión la competidora que dejó el concurso se fue por una lesión.

Para cerrar esta semana, el conductor Carlos Guerrero 'El Warrior' puso en juego el último Collar de Inmunidad Individual, pero desde que arrancó la competencia hubo dos lesiones, una más grave que la otra. El controversial John Guts se llevó un tremendo golpe en la rodilla cuando estaba avanzando en el juego, pero por fortuna sí pudo seguir jugando, aunque tenía demasiado dolor en su rodilla derecha.

Lastimosamente quien no se pudo reintegrar a la competencia fue la actriz Ceci Ponce, quien cayó desde una viga que estaba aproximadamente a 2 metros de altura y en la caída sufrió una torcedura entre el tobillo y su pie derecho. Esto le impidió seguir en la competencia y tuvo que ser llevada al servicio médico para una valoración. Para mala suerte, la exestrella de telenovelas no pudo volver con sus compañeros a la playa.

A la última etapa del reto por la Inmunidad Individual llegaron John y Janette Morales, siendo esta última la beneficiada con el tótem que la puso a salvo y la envió a la segunda semana de la Fusión. Ceci no volvió a aparecer a cuadro hasta que fue el Concejo Tribal, a donde llegó postrada en una silla de ruedas y con el pie enyesado: "El mayor enemigo que tenemos en este juego y en el de la vida, es uno mismo".

Llorando y muy triste, Ponce mencionó que siempre se ha autosaboteado, por lo cual le lastima estar en esta posición. El reporte médico de la actriz argentina señaló una dura lesión en la tibia derecha, que necesitaba reposo absoluto para poder recuperarse: "Me duele decirlo pero tenemos que tomar cartas en el asunto, necesitas estar bien y en reposo, esto significa que ha terminado todo para ti en Survivor México", indicó 'El Warrior'.

Mientras que Ceci no pudo evitar seguir llorando y dijo: "Yo quiero seguir jugando siempre, los voy a extrañar", para luego recibir un cálido abrazo de todos sus compañeros. Con la salida de Ponce, la producción tomó la decisión de no realizar un Juego de Extinción, por lo cual no hubo votaciones ni sentenciados. De esta forma, el resto de participantes consiguieron su pase a la semana 10 de Survivor México.

InfoFuente: Tribuna