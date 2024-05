Verónica del Castillo, molesta, arremete contra Claudia Lizaldi por dañar a Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida periodista, Verónica del Castillo, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, ante los que se mostró completamente molesta al momento de hablar sobre la nueva relación de su gran amiga, la polémica conductora, Ingrid Coronado, y los rumores de que se metió en otra relación, por lo que arremetió en contra de Claudia Lizaldi, mandándole un mensaje contundente por dañar a gente buena con sus misterioso comentario.

La tan famosa periodista salió en defensa de su amiga Ingrid Coronado, quien es señalada de ser la tercera en discordia en la relación de Claudia y Germán Bricio. La hermana de Kate del Castillo aseguró a las cámaras del programa Ventaneando que no existió ningún triángulo amoroso entre Ingrid, Claudia y Germán, debido a que ella fue quien los presentó meses después a la relación con Lizaldi.

Tras esto narró como sucedió todo y aclaró esas líneas del tiempo y lugar que mucho se ha especulado con respecto a qué pasó para descartar la infidelidad: "Yo fui a la Feria Internacional del libro, a presentar mi libro, y Germán presentó el suyo, somos amigos de mucho tiempo, y bueno, entonces yo venía en el auto de regreso de Guadalajara hacia la Ciudad de México, y él me dice: 'oye, ¿Ingrid ya no tiene novio?', y yo le pregunto: 'oye amiga, ¿no tienes novio?', y me dice 'no', le digo 'ok, te voy a presentar a un amigo'. En ese momento le di el teléfono a él y él le escribe ese mismo día, fue a principios de diciembre que yo los presento".

Ante las dudas por los tiempos en que la expresentadora de Venga la Alegría inició su romance con Germán, debido a que Ingrid confesó en septiembre del año pasado que tenía una pareja, pero nunca reveló su identidad, la comunicadora destacó: "No era Germán, nada más hagan zoom en las redes de Ingrid, por favor comparen los pies, no son los mismos, no era el mismo individuo, era otro, o sea, nadie le puso el cuerno a nadie, todo fue en tiempo y forma como debe ser".

Finalmente, Verónica no se quedó callada y aprovechó las cámaras del programa de TV Azteca para enviarle un contundente mensaje a Claudia Lizaldi: "No me caen bien las mujeres que hacen este tipo de cosas, que hacen un daño y luego como que esconden la mano… a ver, Ingrid y Bricio se conocen porque yo los presento, ya habían tronado de varios meses, yo no sé quién tronó a quién, pero no hagas daño porque aquí hay una familia y hay hijos, o sea, de Germán, que están siendo afectados".

