¿Adiós Televisa? Conductora de 'Hoy' aclara intenso drama con productora y confirma despido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora del programa Hoy y reconocida periodista, Shanik Berman, recientemente acaba de dejar en claro todo lo que tiene que ver con su tan sonado e intenso drama sobre su presunta pelea con productora de radio, tras lo que confirmó su despido y aclaró la verdad detrás de que se vaya de forma definitiva de dicha emisión tras un año y medio en esta, ¿acaso le dice adiós a Televisa?

Como se sabe, hace poco que en el canal de YouTube de Villavisión, que es el que se creo el famoso expresentador de Sale el Sol y excolumnista, Álex Kaffie, aseguraron que Berman en su última participación en el programa de radio Todo Para La Mujer, se mostró inconforme con unas decisiones y tuvo un severo enfrentamiento con la directora, que aparentemente habría optado por despedirla en vez de soportar los dramas.

De la misma manera, en otros medios de comunicación y redes sociales se corrió el rumor que su salida se debería a que va a formar parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Kaffie con información del también periodista de espectáculos, Hugo Alexander Maldonado, negó esta situación rotundamente, afirmando que la realidad de todo fue debido a esta pelea que las habría dejado en muy malos términos.

Pero recientemente, la propia Shanik, que es invitada recurrente del programa Hoy, a través del programa de Radio Fórmula, decidió despedirse del público y afirmar que cumplió un sueño al estar con ella, desechando la idea de enemistades al destacas que la llevaría para siempre en su vida: "Siempre fue mi sueño estar en tu programa y este año y medio he estado feliz, pero, me voy, porque voy a entrar a nuevos proyectos y cosas. Me voy a ausentar un tiempo, pero quiero decir que tú vas a estar siempre en mi vida".

Finalmente, declaró lo agradecida que estaba por la mencionada oportunidad y se deshizo en elogios, declarando que tenían razón en denominarla como la 'Reina de la Radio', dejando así en claro que todo está en paz: "Pero quiero decirles que gracias Maxine Woodside, te amo muchísimo, muchísimo, gracias por esta gran oportunidad, por que como sea ella es la reina de la radio y estar a su lado fue un privilegio y un honor, besos Maxine".

Fuente: Tribuna del Yaqui