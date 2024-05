Adolfo Infante hace terribles cuestionamientos a Karina de Las Perdidas y ella responde

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La influencer transgénero Karina Torres de Las Perdidas se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de su valiente respuesta a una pregunta indiscreta durante una entrevista en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante y el cual fue emitido el pasado 10 de mayo.

El periodista generó controversia al hacer cuestionamientos sobre el cuerpo de Karina, y es que en medio de una charla sobre los comentarios malintencionados que recibe en redes, Infante le preguntó a Torres si todavía poseía un aparato reproductor masculino.

¿Tú estás en el proceso, de que eres una persona trans? Pero, completamente o ¿tienes partes de hombre todavía?", fue lo que preguntó el conductor.

Por lo que la amiga de Wendy Guevara, aunque visiblemente confundida, respondió: "Así me voy a quedar. Estoy bien, me siento bien con lo que he logrado, hasta ahora, físicamente”, y añadió: “Sí, me hace falta algunos detalles, pulirme poco a poquito, pero, pues poco a poco. El mundo no se hizo en un día", finalizó la influencer de 33 años. Dicha respuesta fue aplaudida por muchos en redes sociales, quienes destacaron su valentía y honestidad al abordar un tema tan personal y sensible.

Sin embargo, la pregunta de Infante fue criticada por usuarios en las redes, quienes la calificaron de "inapropiada" e "irrespetuosa". Incluso algunos cuestionaron la actitud del conductor y se preguntaron por qué se le permite seguir trabajando con ese tipo de actitudes.

Y es que no fue lo único que Adolfo Infante le dijo, pues también le hizo el siguiente comentario: "O sea, pero tú naciste en otro cuerpo o nada más quisiste...". A lo que ella le respondió: "Me gusta mucho verme femenina y me gustan los hombres".

Hay que mencionar que este no es el primer incidente en el que Gustavo Adolfo ha tenido roces con la comunidad trans, pues en el pasado, ha sido criticado por sus comentarios sobre personas transgénero, lo que ha generado acusaciones de discriminación.

A pesar de la controversia, la entrevista de Karina Torres generó un importante debate sobre la identidad de género y la necesidad de respetar la diversidad. La valentía de la mujer trans al enfrentar la pregunta de manera tan segura y directa ha inspirado a muchos y ha destacado la importancia de tratar estos temas con sensibilidad y respeto.

Fuente: Tribuna