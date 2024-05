Alejandra Guzmán confirma que desheredó a Apolo y revela que "no es nieto" de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, recientemente dejó a todo sorprendidos, pues acaba de callar los rumores de su postura ante la paternidad de su hermano, Luis Enrique Guzmán, ya que confirmó que desheredó al menor de sus sobrinos, Apolo Guzmán Laguna, siendo muy contundente al momento de revelar que "no es nieto" de su madre, Silvia Pinal, lamentando el presunto engaño.

El pasado viernes 10 de mayo, todo México, Estados Unidos y otras partes del mundo se vistieron de gala para celebrar el Día de las Madres, y como cada año, la familia Pinal festejó a su matriarca y al ser una de las figuras mexicanas más importantes del sigo, teniendo más de 70 años de trayectoria, la prensa se presentó a las afueras de la casa de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, en donde detuvieron a Alejandra en su llegada.

Con una gran sonrisa y la mejor disposición, la intérprete de Mala Hierba, señaló lo importante que para ella es este día y que l no estar con su única hija, Frida Sofía, ante las peleas que las han separado, destacó que sigue muy al pendiente de ella: "Honro este día y a todas las madres, porque no es fácil sacarlos adelante, verlos crecer, ser madre y padre... y pues la puedo ver crecer por lo menos de lejos".

Alejandra con Apolo. Internet

En cuanto al tema del presunto engaño de Mayela Laguna sobre el menor de cuatro años de edad, esta declaró que no hay duda de que no es un Guzmán y que le duele, pero así es la vida y hay que seguir: "Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lastima porque yo lo adoro, pero está cañón".

Ante este hecho, fue cuestionada sobre su herencia, y la mujer declaró que desde al no ser familiar ya no está contemplado en el documento: "No, desgraciadamente no (es su heredero)". Finalmente la creadora del tema Yo Te Esperaba, se despidió de la prensa para pasar al hogar de su madre y festejas, agregando que ella ya no piensa decir nada sobre Laguna, dejando en claro que: "Yo no opino nada de nadie porque sé lo que se siente".

Fuente: Tribuna del Yaqui