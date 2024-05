Así fue la entrevista a Fiona Harvey, la mujer detrás de la acosadora de 'Bebe Reno'

Inglaterra.- Bebé Reno es una serie de Netflix que la logrado cautivas a críticos y audiencias por igual. Trata sobre la desgarradora historia del comediante Richard Gadd que tiene que lidiar con el acoso serial. Aunque la serie se basa en hechos reales, nunca se menciona a las personas en quienes se inspiraron los personajes, sin embargo, recientemente una mujer llamada Fiona Harvey, se identificó como la verdadera 'Martha' y dio su versión de los hechos.

La mujer tuvo un reciente encuentro con el periodista Piers Stefan Pughe-Morgan, donde habló sobre las acusaciones en su contra, que la señalan como la acosadora de Gadd en la serie. Aunque en la charla reconoció haber conocido al comediante y haberse referido a él como 'bebé reno', negó categóricamente haberlo hostigado con mensajes de correo electrónico.

No creo que le haya enviado nada. Puede que haya habido un par de correos electrónicos y bromas, pero eso es todo, afirmó

Pese a aceptar haber enviado algunos tweets y correos electrónicos al actor, Harvey insistió en que esa fue toda la comunicación que mantuvo con él. Además, desmintió haber estado en prisión por delitos de acoso serial, calificando tales afirmaciones como inventos de Gadd para el show. La mujer se ofreció a hacer públicas sus redes sociales para demostrar que nunca envió mensajes de voz al actor ni lo bombardeó con mensajes.

Harvey expresó que se encentra enojada por las acusaciones de Gadd en la serie (aunque nunca se refiere a ella literalmente) lamentando que él haya decidido contar su historia y señalarla como acosadora.

No podía creer que hubiera hecho eso. Y mucho tiempo después de que nos conocimos, ya sabes, estamos hablando de hace 10 o 12 años, algo realmente horrendo", comentó

Pero la polémica no termina aquí. Desde que su identidad fue revelada en la serie, Harvey apuntó ha sido objeto de acoso digital y amenazas de muerte.

Algunas de las amenazas de muerte han sido realmente terribles en línea. La gente me llama por teléfono. Sabes, ha sido absolutamente horrible. No daría crédito a algo así y realmente no es mi tipo de drama", reveló Harvey