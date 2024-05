¿Bebé en la familia Pinal? Stephanie Salas revela si Michelle Salas será madre tras boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Stephanie Salas, recientemente brindó una entrevista muy sincera a diversos medios de comunicación, en los cuales reveló si es verdad el embarazo de su hija, la guapa modela e influencer, Michelle Salas, a casi un año de su boda con Danilo Díaz, afirmando que ella sí desea convertirse en abuela, ¿será acaso que la familia Pinal recibe a nuevo bebé?

Como se sabe, el pasado viernes 10 de mayo, la familia Pinal festejó a su matriarca, Silvia Pinal, por ser el Día de las Madres con una espectacular fiesta en su propiedad de la Ciudad de México, al lado de amigos y familiares cercanos, por lo cual la prensa se presentó a las afueras del hogar de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, en donde detuvieron a varios de los invitados para conseguir exclusivas, como en el caso de Stephanie.

En un principió habló de lo agradecida de tener a la actriz de Mi Marido Tiene Familia con vida, a su madre, Sylvia Pasquel, y por supuesto ser ella madre, destacando que por ello no podía faltar a este festejo, mostrando que de regalo le llevó una botella de tequila. En cuanto a si sus hijas ya la sorprendieron, esta declaró que aún no, pero que su pareja, el actor Humberto Zurita, es un sol y le mandó un amoroso mensaje que le iluminó el día.

Ante este hecho, le cuestionaron si es verdad que su hija con Luis Miguel se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, esta dejó en claro que no, destacando que: "Me encantaría ese momento, pero también hay veces que, ay no sé si ya esté preparada, pero así es la vida, no tienes que estar preparado, te sorprende y ya, tienes que tomar al toro por los cuernos, así siempre ha sido en mi caso y he aprendido a salir adelante", agregando que tal vez en unos dos años más.

Finalmente, sobre la cercanía entre la modelo y el intérprete de La Incondicional señaló que está encantada, porque para ella no hay nada más importante que la felicidad de Michelle y Camila Valero, su otra hija de otra pareja: "La felicidad de mis hijas es por completo la mía, cómo explicarles que siendo madre..., por eso quiero mandarles todo mi amor, toda mi admiración y orgullo a aquellas que llevaron en el vientre a un ser humano, entonces ver a mi hija realizada y feliz es la satisfacción que una madre puede tener".

Fuente: Tribuna del Yaqui