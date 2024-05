¿Deshecha? Selena Gomez así reaccionaría a que Justin Bieber será papá con Hailey Bieber

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa actriz y reconocida cantante, Selena Gomez, de nueva cuenta se robó la mirada de millones alrededor del mundo con su tan inesperada reacción a la impactante noticia de que su expareja, el famoso y muy polémico cantante, Justin Bieber, por primera vez va a ser papá al lado de su actual esposa, la guapa modelo y estrella de TV, Hailey Bieber, ¿será acaso que está deshecha por la noticia?

A lo largo de la existencia de las celebridades, sus vidas sentimentales siempre han sido un punto de mucho interés para sus más fieles fans, y sin duda alguna, el romance de varios años entre Justin y Selena fue uno de los más emblemáticos y seguido mediáticamente, incluso a seis años de su separación definitiva en el año del 2018, pues cada paso de ambos es monitoreado y comparado con el otro, y desde hace días que una vez más los Bieber y la exestrella de Disney son vinculados.

Esto pues en no han parado de 'espiar' lo que hace Gomez después de que el reconocido intérprete canadiense de temas como Let Me Love You y la también modelo estadounidense, a través de su cuenta de Instagram el pasado jueves 9 de mayo, acompañada de emotivas fotografías y un tierno video que muestran a la pareja en un altar, confirmaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo, tras cinco años de matrimonio.

Hailey y Justin revelan serán padres. Instagram @justinbieber

Dicha vigilancia mediática surtió los efectos deseados, dado a que poco después de que 'Los Bieber' anunciaron que habrá nuevo integrante a su familia, la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place compartió una fotografía en al lado de su actual pareja, el productor musical, Benny Blanco, con el que lleva seis meses de relación, exhibiendo así el gran amor que siente por este, ¿acaso fue su forma de demostrar que no le importa el bebé de su expareja?

En la fotografía en blanco y negro, la creadora de temas como Lose You To Love Me, no compartió ningún mensaje, y simplemente se puede ver como ella y su pareja están recostados juntos con las manos entrelazadas, sujetándose el uno al otro. De igual manera, un anillo grande y aparentemente de oro con pequeños diamantes en el dedo índice de la cantante llamó mucho la atención, por lo que fans especulan muchas cosas, sin embargo, Selena no sale a hacer aclaraciones y todo queda en ello, simples rumores y conclusiones de fans.

Selena comparte foto con su novio. Instagram @selenagomez

Fuente: Tribuna del Yaqui