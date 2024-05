En 'LCDLF' crecen las tensiones: Aleska humilla a Geraldine Bazán por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica modelo venezolana, Aleska Génesis, volvió a dar de que hablar y ser el centro de críticas por elevar las tensiones dentro de La Casa de los Famosos estando a tan pocos días de la gran final, debido a que recientemente en una charla humilló sin piedad a la querida actriz de Televisa, Geraldine Bazán, por un muy fuerte motivo para ella, afirmando que debía comportarse mejor.

Sin duda Aleska en el reality de Telemundo en esta recta final no la está pasando nada bien, pues en los últimos días se ha visto en medio de pleitos con Bazán y Maripily Rivera, las cuales no la han bajado de falsa y de ser una falsa profeta de amor y Dios. Por ese motivo es que en una reciente charla, la venezolana acaba de arremeter contra la ex de Gabriel Soto, afirmando que se viste vulgar para una señora con dos hijas.

Según Aleska, Geraldine en los últimos eventos ha estado copiando mucho de su estilo, destacando que al ser joven se le ve bien ser atrevida, pero que en Bazán es diferente, por lo cual Alana Lliteras salió en defensa de la actriz mexicana y señaló que no piensa hablar de su vestimenta: "Que voy andar juzgando como se viste la gente y menos las mujeres. Cada quien se viste como quiere, cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien sabe".

Pero ante este hecho, la exnovia de Nicky Jam siguió y afirmó que no es que la juzgue, sino que han habido cosas que no le han gustado en sus actitudes y forma de ser, asegurando que Geraldine le tiene "celos" y cuando Melaza le cuestionó como era eso declaró que: "Celos como (diciendo) 'yo soy la rubia, protagonista, yo no me voy a dejar'. Celos de ser la más linda", haciendo que Alana afirmara que estaba fuera de lugar, más esto no hizo para a Génesis que siguió con su ataques.

Ante este hecho internautas a través de X, antes conocido como Twitter destrozaron a Aleska y afirmaron que Alana estaba mostrándose más madura: "Que pena me da Aleska, es tan vacía y superficial que todo su discurso en la casa es: todas me envidian, todas se visten feo, todas quieren ser como yo, todas quieren verse como yo. Pobrecita no tiene nada en esa cabeza", "Geraldine Bazán una verdadera dama, clase, trayectoria, educación, algo que Roleska no tiene" y "Bravo Alana, al fin te aplaudo algo".

