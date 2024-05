FOTO: Miguel Herrán, actor de 'La Casa de Papel', sufre fuerte accidente en moto

Comparta este artículo

Madrid, España. - El reconocido actor español Miguel Herrán, conocido a nivel mundial gracias a su papel como Río en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel, se vio involucrado en un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto por las calles de Madrid.

Dicha noticia fue revelada por su pareja, Celia Pedraza, durante un evento de la marca Multiópticas, en el que se esperaba la presencia del actor, quien es embajador de la marca. Afortunadamente, Herrán, de 28 años de edad, solo sufrió heridas leves, incluyendo una luxación.

Pedraza, quien es hermana de la reconocida actriz española María Pedraza, tranquilizó a los presentes asegurando que su pareja prefirió quedarse en casa para cuidar de su hija María, nacida en enero pasado, luego del accidente. Lo que es un hecho, es que la pareja ha pasado por mucho en todo un año, desde confirmar su relación en marzo de 2023 hasta recibir la noticia de que estaban esperando su primer bebé en junio del mismo año.

Miguel Herrán sufre accidente. Foto: Redes

El famoso compartió la feliz noticia en sus redes sociales, expresando la emoción y la ilusión que les generaba la llegada de su primogénita. "Celia me ha hecho el mayor regalo de mi vida. Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, sólo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", manifestó en su cuenta de Instagram. No obstante, poco después, la familia Pedraza sufrió trágicas pérdidas, incluyendo la muerte del padre de las hermanas Pedraza en circunstancias aún desconocidas, seguida del fallecimiento del abuelo materno, todo esto durante el primer trimestre de gestación de Celia.

A pesar de los difíciles momentos vividos, la llegada de su hija María, quien tiene cuatro meses, ha traído alegría y renovadas ilusiones a la pareja, quienes fueron vistos hace poco disfrutando de un paseo por el centro de la ciudad en compañía de su pequeña. El incidente de tráfico se suma a los desafíos y altibajos que Miguel Herrán y Celia Pedraza han enfrentado en el último año, pero la familia se mantiene unida y esperanzada en el futuro.

