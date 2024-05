Fue indigente: Tras perder exclusividad en Televisa, actriz llega a 'Hoy' con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien tuvo que interpretar a una indigente años atrás y que ya no cuenta con exclusividad en Televisa, dejó sin palabras a sus fans debido a que este viernes, en pleno Día de las Madres, hizo una dramática confesión ante las cámaras del programa Hoy. Se trata de la querida Erika Buenfil, quien habló del gran sacrificio que fue para ella el convertirse en madre soltera a sus 39 años.

La actriz de 60 años confesó que a pesar de las dificultades económicas que vivió en esa etapa debido a que dejó de trabajar para cuidar a su único hijo, hoy agradece la dicha de poder ser mamá. "Yo me embarazo de 39 años, (una edad) difícil, porque aparte pues ya no estás tan chava, pero bendito Dios con salud, y no tuve un embarazo feo, sí (fue cesárea), pero forzosa, ya tenía una edad en la que mis músculos no eran tan flexibles como cuando estás muy joven", contó

Además, la estrella de melodramas como Triunfo del amor, La Gata, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados recordó las complicaciones que padeció al no contar con el apoyo de Ernesto Zedillo Jr. para cuidar y mantener a Nicolás: "Fue bien difícil porque yo estaba sola, hice todo lo necesario para formar una familia, no se me dio el no tener trabajo entonces te limita".

Y es que la originaria de Monterrey, Nuevo León tuvo que dejar los foros de grabación en San Ángel para la crianza de su unigénito: "No tener entradas de dinero, precisamente para lo más básico, que su escuela, vivir ¿no?, olvídate de privilegios, sino que coma bien, los doctores, que va creciendo, que la escuela, que los zapatos, que el uniforme, que los libros, todo ese tipo de cosas", mencionó Buenfil.

Sobre el momento en que el joven le pidió conocer y tener contacto con su padre, Erika manifestó, que pese a sentir algo negativo por su expareja, solo tiene agradecimiento hacia él. "No, ni le tengo rencor, ni le deseo nada malo, al contrario, me hizo el mejor regalo del mundo, que es poder ser mamá de un niño hermoso", declaró en exclusiva al reportero y periodista Ricardo Escobar.

Finalmente, Buenfil hizo un balance sobre su vida tras convertirse en madre y recalcó que todo ha valido la pena: "Y su mirada, su sonrisa, su olor, sus manitas, decía yo ‘el no sabe, y no tiene por qué saberlo’, y seguimos adelante, y estoy muy bien, y estoy a todo dar, fue lo mejor que me pudo haber pasado".

Fuente: Tribuna