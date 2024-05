Joanna Vega-Biestro se le va a la yugular a Enrique Guzmán por comentarios "racistas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de los espectáculos, Joanna Vega-Biestro, de nueva cuenta ha demostrado su sororidad a las mujeres y que está a favor del respeto ante todo, por lo que se le fue a la yugular al polémico actor y cantante mexicano, Enrique Guzmán, a través de sus redes sociales y en Imagen TV, por haber hecho comentarios "racistas" en contra de su propio nieto, Apolo Guzmán Laguna.

Como se sabe, hace un par de días que el reconocido cantante afirmó en el programa de radio, Todo Para La Mujer, que nadie cree que Apolo sea hijo de Luis Enrique, y que incluso quién sembró dicha duda en voz alta fue Silvia Pinal, declarando que: "La primera fue Silvia, dijo: 'yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como este pinch... niño'. Entonces yo luego (me cuestioné) '¿de dónde tiene tan chinito el pelo?', también me parece raro, entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y se mandó a hacer la prueba, salió negativa".

Ante este hecho, muchos internautas se lanzaron en su contra por el tipo de palabras que usó para asegurar que no era su nieto, siendo Joanna una de esas múltiples personas que emplearon su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para demostrar que estaban en contra de lo que dijo y que ese tipo de expresiones eran pasarse de la línea, recriminando severamente a Enrique con este mensaje: "¡Esto ya rebasa cualquier nivel! Qué tipo".

Joanna recrimina a Enrique comentarios a Apolo. Twitter @vegabiestro

Pero ese mensaje no fue todo, pues en vivo de Sale el Sol retomaron las declaraciones de Enrique y el mensaje de Mayela Laguna, en el que afirma que "está totalmente equivocado en lo que dice, es una persona que no porque sea mayor tiene que hablar así, que discrimina total y absolutamente a su nieto, de una manera asquerosa". Tras esto, Joanna recalcó que le reconoce a Mayela el que dé la cara de esa manera, que se haga responsable de todos los errores que cometió y demuestra diariamente que hace todo para mejorar y darle calidad a sus hijos.

De la misma manera, Ana María Alvarado, señaló que el público no debería de dejarse llevar por las declaraciones de Enrique, que era un hombre que a lo largo de su historia ha demostrado que no tiene respeto por absolutamente nadie, recordando como Silvia es que había expuesto la forma en que la golpeaba, insultaba y otras celebridades, a lo que Joanna recordó las acusaciones de Frida Sofía, señalando que al final la prueba determinaría todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui