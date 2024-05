Maryfer Centeno desenmascara y hunde a Sofía Rivera: "Prepotente e insegura"

Ciudad de México.- Recientemente Sofía Rivera fue invitada al programa La Saga, conducido por Adela Micha. La interacción se vio marcada por confrontaciones y momentos incómodos. Como es usual, la grafóloga Maryfer Centeno, conocida por sus inteligentes análisis sobre la escritura y lenguaje corporal, dio sus comentarios acerca de la actitud de la esposa de Eduardo Videgaray. Cabe recordar que días atrás también había externado sus opiniones, pero con respecto a las disculpas que la presentadora le había ofrecido a Lucerito Mijares.

En un video breve que ha circulado ampliamente en redes sociales se muestra el enfrentamiento entre Rivera y Micha, mientras que la primera intenta explicar su postura acerca de la burla que lanzó hacia el físico de la jovencita de 19 años, la segunda insistía en lo "manchado" que fue la mofa, al tiempo que le cuestionaba el motivo por el que decidió meterse con alguien más pequeña de edad y no con alguien más grande, entera y fuerte. Por su parte, Rivera se negó a reconocer que lo que había hecho estuvo mal y, por el contrario, volcó sus argumentos a justificarse.

Con base en esta interacción, Centeno echó mano de su conocimiento para analizar las respuestas de Sofía. Si bien durante la charla, Rivera se mostró risueña, esto en definitiva no sería una buena señal a los ojos de la grafóloga, quien aseguró que al escucharla pudo concluir que se trataba de una risa a la defensiva. Asimismo, recalcó la falta de conciencia sobre su comportamiento dañino hacia terceros.

Centeno considera que en este caso lo ideal sería más apropiado reconocer el error y disculparse. No obstante, señaló que Rivera está empeñada en probar que su actuar fue correcto. La especialista explicó que esta actitud tan espinosa "se puede tomar de prepotente" e incluso para "cubrir la inseguridad". Finalmente, invitó a la actriz estadounidense y a sus compañeros del proyecto Qué Importa a guardar silencio si no han reflexionado verdaderamente sobre el chiste ofensivo, puesto que al defenderse sólo le echa más leña al fuego, avivando la indignación y enojo del público.

¿Por qué no demostrar tantita educación y hacerte responsable? Ojalá que reflexionen. Pero mientras sigan con esa idea, lo mejor es que ya no hablen. No digan nada, ni para bien, ni para mal. Cada vez que hablan generan más enojo. Están más a la defensiva. El discurso se vuelve todo lo contrario".