Miranda Cosgrove revela su fuerte experiencia de acoso en el que un hombre se prendió fuego

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Miranda Cosgrove, mejor conocida por su papel en la serie iCarly y Drake & Josh, recientemente compartió sus reflexiones acerca de su propia experiencia de acoso luego del éxito de la serie de Netflix Baby Reindeer, basada en la vida real del comediante Richard Gadd.

Durante una entrevista con Bustle, Cosgrove reveló cómo la experiencia de ver dicha producción la hizo reflexionar sobre su propia situación. La serie, que se centra en la historia de Gadd sobre su acosadora llamada Martha, llevó a Cosgrove a recordar su propio trauma después de que su acosador se prendiera fuego y se disparara fatalmente en su jardín hace ocho años.

La actriz admitió que nunca había pensado mucho en su propia experiencia hasta que vio cómo Gadd recreaba la suya para la pantalla chica. A pesar de la dificultad de revivir momentos tan dolorosos, Cosgrove dejó ver su admiración por la valentía de Gadd al compartir su historia.

No pensé mucho en ello. Siento que si hubiera sido yo quien hubiera tenido que recordar mis experiencias más terribles y luego tratar de actuarlas, eso hubiera sido muy difícil", subrayó.

Para quien no lo sepa, la serie de Netflix, que ha sido aclamada por la crítica y el público, aborda el tema del acoso de una manera más humana y compleja, según Gadd. La historia muestra cómo el acosador comienza siendo aparentemente inofensivo pero eventualmente cruza los límites, desencadenando un trauma en la víctima.

El caso de acoso de Gadd, que incluyó miles de correos electrónicos, tuits y mensajes de voz, se prolongó durante más de cinco años. Aunque Gadd informó de la situación a la policía, no pudieron intervenir ya que la comunicación no deseada no fue "obviamente" amenazante.

Baby Reindeer ha sido elogiada por su capacidad para retratar las complejidades del acoso de una manera realista y sin sensacionalismo. La serie ya es un gran éxito para Netflix, tanto así que encabeza las listas de sus producciones más vistas durante aproximadamente un mes y siendo aclamada como una "obra maestra" por varios espectadores.

Fuente: Tribuna