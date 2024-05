¿Nuevo rumbo para Banda MS? Integrante podría abrir su cuenta de OnlyFans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- OnlyFans cada vez gana más adeptos, con el paso del tiempo su nombre ha cobrado fuerza y se presenta como una oportunidad de ingresos adicional. Su fama ha sido tal que ha logrado captar la atención de uno de los integrantes de la famosa Banda MS, conocida por éxitos como Mi Mayor Anhelo y Me Vas a Extrañar. ¿Esto quiere decir que las fans de esta agrupación podrían conocer MÁS a fondo a uno de ellos?

Durante una conferencia de prensa que sirvió de antesala al show de edición limitada, uno de los reporteros sintió curiosidad por este tema y sin tapujos le cuestionó sobre la posibilidad de incursionar en el mundo de OnlyFans. Con toda la naturalidad posible, Oswaldo Silvas, uno de los dos vocalistas del proyecto musical reveló que sí estaba interesado en publicar algunas cosas por ese medio, como una forma de ofrecer "contenido exclusivo" a sus suscriptores.

Oswaldo Silva estaría interesado en abrir su cuenta de OnlyFans

Sin embargo, la respuesta quedó un poco ambigua. Y de hecho, parecería que Silvas no se refería a contenido íntimo, puesto que explicó que esta página no sólo sirve para subir contenido s*xual, en lugar de ello, OnlyFans se presta para difundir productos de cualquier índole, pero que el público se cerró y encasilló a la plataforma en un solo uso. Por otra parte, aludió a que si bien a él le gustaría explorar este camino, a su esposa no le caería bien esta decisión.

OnlyFans es contenido de cualquier tipo, pero la gente lo agarró por la onda de la sexualidad (…) Si me gustaría, pero nomas que mi esposa es de las que piensa que es una cosa de locos y no quiere", reveló Oswaldo Silvas.

En la misma rueda de prensa, hubo otras preguntas interesantes. Por ejemplo, se les consultó sobre sus planes a futuro en cuanto a colaboraciones con otras figuras. Sobre ello, Rebe Aaron comentó que nada los haría más felices y que están abiertos a trabajar en proyectos nuevos. Incluso adelantó que ha habido acercamientos con Junior H pero que por el momento no se ha concretado nada.

Ha habido acercamiento con Junior H, estuvimos en un evento con Gabito Ballesteros, pero hasta ahorita no se ha tocado ningún tema, pero esperemos que se pueda presentar algo positivo", comentó Ramírez.

Finalmente, se abordó una presentación que causó furor en redes sociales cuando se anunció: ¡Su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México! Por si aún no te has enterado, los mexicanos tienen una cita el próximo 15 de septiembre para entonar las letras de El Color de tus Ojos y Sólo con Verte. La agrupación destacó que es un evento en el que esperan una concentración grande de público, lo cual los tiene contentos.

Son eventos donde se congrega más gente (…) Es un punto de difusión a nuestra muy importante, entonces estamos muy contentos".

Fuente: Tribuna Sonora