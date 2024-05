Sebastián Yatra por fin rompe el silencio sobre su reconciliación con Aitana

Comparta este artículo

Madrid, España. - El romance entre Sebastián Yatra y Aitana, el cual había sido objeto de rumores y especulaciones desde hace varias semanas, por fin fue confirmado en las calles de Madrid, España. Y es que hace poco más de un mes, la pareja fue vista muy feliz tomados de la mano, confirmando de este modo su reconciliación. Sin embargo, esta no fue la única buena noticia que sus seguidores recibieron.

Y es que la confirmación de su reconciliación fue seguida por otra emocionante noticia: su colaboración en un nuevo tema musical llamado Akureyri, el cual arroja destellos de su increíble viaje por Islandia hace unos meses. Este nuevo proyecto musical no solo refleja la conexión y la complicidad entre ambos como artistas sino también como pareja, cosa que tiene emocionados a sus fans.

Sebastián Yatra y Aitana regresan. Foto: Internet

Yatra, quien se ha dejado ver más abierto que nunca, no ha dudado en expresar su felicidad ahora que está de nuevo junto a la cantante. Durante su reciente visita a Madrid, el cantante colombiano fue abordado por las cámaras de Europa Press y no dudó en compartir algunos detalles sobre su colaboración con la española. "Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido escribiendo una canción", reveló Sebastián emocionado.

Aunque tanto Yatra como Aitana han procurado ser discretos sobre su relación sentimental, el cantante de 29 años no pudo evitar sonreír al ser cuestionado sobre su regreso con la exconcursante de Operación Triunfo. "Estamos felices, claro", respondió sin negar ni confirmar explícitamente su relación con ella.

La pareja fue vista recientemente disfrutando de diferentes eventos juntos, desde apoyar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu hasta presenciar un juego de baloncesto entre los LA Lakers y los Denver Nuggets en la Crypto.com Arena. La apertura de Yatra al hablar sobre su reconciliación contrasta con la discreción de Aitana, quien prefirió guardar silencio cuando fue cuestionada sobre el tema.

No obstante, Aitana no dudó en elogiar a Yatra como artista y destacar la buena relación que tienen trabajando juntos. "Le admiro un montón como artista, es el tercer tema que hacemos juntos y nos entendemos muy bien componiendo música, así que ha sido bonito poder volver a colaborar juntos", expresó la cantante española sobre su experiencia trabajando en Akureyri con su novio.

Fuente: Tribuna