Shock en Televisa: Daniela Parra dice que Ginny Hoffman dejaría animal muerto en su trabajo

Ciudad de México.- La famosa y joven estrella de TV, Daniela Parra, de nueva cuenta ha logrado dejar en completo shock a sus millones de fans y a todo Televisa, pues en una reciente entrevista para varios medios de comunicación reveló que en efecto le hacen trabajo de brujería, y que la polémica actriz, Ginny Hoffman, podría estar detrás de esto, incluso que ella podría dejar animales muertos en su lugar de trabajo.

Como se sabe, desde hace casi tres años que Daniela se encuentra luchando para liberar a su padre, el actor de melodramas, Héctor Parra, de la cárcel tras las severas acusaciones que realizó su hija menor, Alexa Parra Hoffman, de que supuestamente abuso sexualmente de ella desde que era una niña. Desde ese momento ha declarado una y otra vez que su hermana menor está siendo manipulada por Ginny, que su padre es inocente y que no va a parar hasta demostrar que todo lo que se dice son mentiras.

Mucha gente del medio le han demostrado su apoyo y expresado lo admirado que están de ver como es que sale a defender al actor de Pícara Soñadora, sea cual sea la situación, mientras que Hoffman una y otra vez alega que Daniela en realidad es otra víctima de Héctor y ella es la manipulada. Sin duda ambas partes no dan su brazo a torcer y sus enfrentamientos cada vez son más tensos e intensos y desde hace varios días se dice que Ginny desesperada tomó la drástica medida de hacer un trabajo de brujería en su contra.

Daniela y Ginny. Internet

Según varios informes, Hoffman uniría fuerzas con otra expareja de Parra, Paulina Garriga, para embrujarlos y que les vaya mal en los juicios. Ante este hecho, durante la más reciente entrevista de la joven ante los medios de comunicación, reveló que era verdad que le estaban haciendo brujería, que no sabía si era Alexa junto a su madre o Paulina, pero que ellos han descubierto fuera de su hogar bolsas de basura con cascaras de huevos y muchos artículos que se dicen se usan en rituales para hacer el trabajo de brujería.

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy señaló que no se preocupa y no tiene miedo pues ella está luchando tomada de la mano de Dios, que tiene un guía espiritual en el que abraza las energías positivas, y que las bendiciones de las personas que las apoyan en todo México los protegen de todos estos malos deseos y estos presuntos trabajos, señalando que al final todo se regresa y solo puede decirle a Hoffman que la justicia divina hará su trabajo tarde o temprano, y que por eso no le desea el mal y simplemente confía en la inocencia de su padre y que Dios cuando sea el tiempo adecuado los hará salir victoriosos.

Finalmente, la joven exintegrante del programa Hoy al ser cuestionada si en algún momento dejaron en su casa un animal muerto, esta señaló que no en su hogar ni a los alrededores de su edificio, pero que sí en su puesto de trabajo, en el cual vende los Tamalitos Chidos, para mantenerse y pagar también los gastos legales de su padre, y aunque no dijo que clase de animal, señaló que ha sido en más de una ocasión, pero reafirmó que no sigue sin temor y confiando en Dios.

Fuente: Tribuna del Yaqui