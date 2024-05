¿Sí son gemelos? Madre de Justin Bieber da detalles del embarazo de Hailey Bieber

Los Ángeles, California. - Los rumores de que Justin Bieber y Hailey Bieber esperaban gemelos fueron rápidamente despejados por la madre del cantante, Pattie Mallette, quien decidió aclarar la situación luego de que su comentario en redes sociales generara confusión entre los fans de la feliz pareja.

El jueves 9 de mayo, Justin y Hailey compartieron emocionados la gran noticia de su renovación de votos a través de una publicación conjunta en Instagram, mostrando fotos de la creciente pancita de la modelo. La sesión de fotos de maternidad también fue compartida por el padre de Hailey, Stephan Baldwin, quien expresó su felicidad por convertirse en abuelo.

Ante la publicación de Stephan, Pattie comentó: "¡Felicitaciones abuelo! ¡VAMOS A TENER A LOS NIETOS MÁS LINDOS DE TODOS LOS TIEMPOS!", lo que llevó a algunos seguidores a especular que Hailey estaba esperando gemelos. Sin embargo, Pattie rápidamente aclaró su comentario en un texto separado, detallando que se refería en general a futuros nietos y no a un embarazo gemelar.

No, no son gemelos ja, ojalá [sic]", escribió. "Me refiero a lo general. Esperemos que con el tiempo tengan más de uno. Serán hermosos bebés siempre que decidan tenerlos. Uno es suficiente por ahora".